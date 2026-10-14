Kapitány István: nem mondtam le, és nem is fogok

Kapitány István határozottan cáfolta a távozásáról szóló értesüléseket: közösségi oldalán azt írta, nem mondott le, és nem is tervezi ezt. A gazdasági és energetikai miniszter azután szólalt meg, hogy kedden váratlanul távozott Tótth András energetikai államtitkár.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

- írja Kapitány posztjában.

Ezt azután közölte, hogy Tótth András energetikai államtitkár keddi lemondása után a hvg forrásaira hivatkozva azt írta, hogy tegnap

szóba került Kapitány István lemondása a miniszter saját kezdeményezésére.

- amit a lap kérdésére a minisztérium szerda reggel hivatalosan cáfolt.

Kapitány István - még az államtitkár lemondása előtt - a Portfolionak adott interjút, amely szerda reggel jelent meg, és amelyben többek között beszélt a rezsicsökkentésről, az üzemanyagárakról, a szélenergiáról, valamint sok egyéb másról is:

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Előzmények

Kedd este személyes okokra hivatkozva benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára, akinek megbízatása azonnali hatállyal szűnt meg.

A bejelentés váratlanul érte a szektort, ugyanis a volt energetikai államtitkár az előző héten a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján még arról beszélt, hogy a kormány teljes stratégiai fordulatot tervez az energiapolitikában - jele nem volt a távozásának.

Tótth az iparból érkezett, mintegy 25 éves energetikai pályafutás után, a politikában viszont alig 5 hónapot töltött.

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