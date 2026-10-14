Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"

"Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker" – mondta Karácsony Gergely arról, miért tartaná fontosnak, hogy Budapest olimpiát rendezhessen. A főpolgármester szerint a játékok nemcsak sporteseményt, hanem a város újradefiniálását és régóta halogatott fejlesztések megvalósulását is jelenthetnék. Eközben a párizsi olimpia szervezői saját tapasztalataik alapján arról beszéltek, hogyan lehet egy ekkora eseményt a városfejlesztési célok szolgálatába állítani.

"Az olimpia a legnagyobb show a földön" – kezdte az előadását Etienne Thobois, a Párizs 2024 Szervezőbizottság vezérigazgatója. A párizsi olimpia tapasztalatait megosztva arról beszélt, hogy a rendezés 4,48 milliárd euróba került, de a büdzsé 96 százalékát magánforrásokból fedezték, leginkább a jegybevételeken, egy marketing programon és belföldi partnerek bevonásán keresztül. A jelenlegi becslések szerint a játékok 0,3 százalékpontnyi GDP-többletet szolgáltattak az országnak, a beszállítók 89 százaléka francia volt. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a Szajnát megtisztítsák, hiszen a nyíltvízi úszószámokat ott rendezték. "Mivel volt egy határidő, muszáj volt teljesíteni" – mondta erről Thobois, megemlítve, hogy a projektet még 1994-ben ígérte meg az akkori polgármester. Végül sikerült ezzel is elkészülni: "Köszi, hogy nem betegedtél le" – mondta a helyszínen jelenlévő Rasovszky Kristóf nyíltvízi úszónak.

Szinte az összes rendező város visszatalált a természeti értékeihez az olimpia hatására

– vezette fel saját koncepciójának ismertetését Karácsony Gergely főpolgármester, példaként hozva Barcelonát és azt, hogy az ottani tengerpart a játékok után épült be igazán a város szövetébe. Budapest esetében Karácsony azt szeretné, hogy ez a város "újra a Dunáról szóljon".

A Széchenyi István Szakkollégium rendezvényén az olimpiai rendezés városi, gazdasági és társadalmi hatásairól beszélgetett Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Etienne Thobois, a Párizs 2024 Szervezőbizottság vezérigazgatója, valamint Sophie Lorant, a szervezőbizottság nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója. Az esemény moderátora Winkler Nóra volt.

Szerinte az olimpiai játékok olyan fejlesztéseket hoznak a városba, amiket már korábban is szerettek volna megcsinálni. "Semmi olyan dolgot ne csináljunk, ami csak az Olimpia miatt fontos." "A határidő egy nagyon jó múzsa" – tette hozzá, és így "régi, évtizedes álmok" kaphatnának biztosítékot arra, hogy meg is valósuljanak. A főpolgármester szerint

Amikor arra készülünk, hogy 2036-ban olimpiát rendezzünk, akkor arra készülünk, hogy újradefiniáljuk a várost, önmagunk és a világ előtt is.

Szerinte a játékok szempontjából, hogy mennyire lelkesen állunk ehhez hozzá, volt egy nagy törés a 20. század elején, "ez a trianoni történet". Most viszont lehetőség adódna arra, hogy "ezt az elbarmolt nemzettudatunkat újrahuzalozzuk". Hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia egy valódi politikai és társadalmi közösség volt, így természetesen nagy megrázkódtatást jelentett, amikor ez az egység megbomlott. Ezt visszacsinálni már nem lehet – nem is szeretné, tette gyorsan hozzá a főpolgármester, a revizionista vádakat megelőzendő –, de most lehetőség lenne arra, hogy Budapest megcsinálhassa az első közös, kelet-európai olimpiát.

Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker

– mondta arról, hogy mi az ambíciója az eseménnyel. Hozzátette, hogy ez egy olyan siker lehetne, amiben Budapest sem a bűnös város szerepét tölti be, hanem egy pozitív történetet mesélhetnénk magunkról. Városvezetőként persze emellett az olimpiához kapcsolódó fejlesztések is ígérik, például hogy hogyan alakul a Duna vízminősége, lesz-e még egy gyalogoshíd, megépül-e a Diákváros.

Karácsony szerint éppen ezért a társadalmi támogatottság megszerzése szempontjából kulcskérdés, hogy megismertessék az olimpia szervezési koncepcióját a nyilvánossággal, és konkrétan arról tudjanak vitázni. A Medián méréséből kirajzolódó helyzet szerinte egy jó kiindulópont, hiszen már most van egy "szerény többségi", de azért többségi támogatás. Ő egyébként úgy látja, hogy az olimpiát

az emberek szeretik, az elit utálja.

Az látszik ugyanis, hogy a budapestiek és a magas iskolázottságúak utasítják el leginkább a szervezést. A feladat jelentős részben tehát az eliten belül lefolytatni a vitákat, hiszen őket a véleményvezéri szerepük miatt is fontos megnyerni.

Arról is beszélt, hogy a kutatás szerint különböző feltételek teljesülése mellett már egy nagyon jelentős többség támogatja a budapesti olimpia ötletét, és ezek közül a legfontosabb feltétel, hogy legyen átláthatóság. Ezt a főváros is nagyon komolyan fogja venni, és Karácsony szerint ez a legfőbb ok, amiért korábban nem valósult meg az esemény. "Lehet, hogy Orbán Viktor álma az olimpia", de ő korábban is azt gondolta, hogy "nem lesz olimpia amíg Orbán Viktor van, mert az emberek nem fogják elhinni, hogy nem lopják el a pénzt."

A későbbi közönségkérdésre, hogy hogyan lehetne elkerülni, hogy egy újabb, NOlimpia jellegű mozgalom jelenjen meg, úgy reagált, hogy szükség van egy "népszavazásra, vagy azzal egyenértékű társadalmi egyeztetési folyamatra". A népszavazás kiírási szabályaiban vannak olyan korlátok, amik lebutítják, hogy mit és hogyan lehet megkérdezni, és jó lenne erről nem lebutítva beszélgetni – indokolta, hogy miért vetette fel most egy "egyenértékű folyamat" lehetőségét, miközben nemrég még egyértelműen népszavazásról beszélt. Az egyeztetési folyamatban egyébként nem csak a budapestiek véleményét kérnék ki, hiszen a koncepció fontos része más városok, például Szeged bevonása.

Cikkünk frissül.

Címlapkép forrása: Portfolio