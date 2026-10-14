Kármán András: "Az Alkotmánybíróság döntése nem törli el a szolidaritási hozzájárulást"

Kármán András pénzügyminiszter bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

a testület szeptember 21-i határozata megerősítette, hogy a hozzájárulás beszedése önmagában alkotmányos, így magát a rendszert nem szüntették meg.

A probléma a jelenlegi szabályozás gyakorlati megvalósításában rejlik, hiányoznak ugyanis azok az eljárási és jogorvoslati garanciák, amelyek révén egy önkormányzat érdemben megismerhetné, ellenőrizhetné vagy vitathatná a számára előírt összeget. A bírósági döntés így kizárólag az eljárás módját kifogásolja.

Mivel az Alkotmánybíróság 2026. december 31-i hatállyal rendelte el a módosítást, a jogalkotónak már csak alig két és fél hónapja maradt az új elszámolási és beszedési rend kidolgozására. A határidő célja éppen a zökkenőmentes átállás biztosítása. Kármán András figyelmeztet, hogy a

határozat nem jelent fizetési moratóriumot, a fennálló kötelezettségeket nem engedték el, vagyis az év végéig a jelenlegi szabályok alapján továbbra is jogszerűen szedhető be a hozzájárulás az önkormányzatoktól.

A kormány ugyanakkor elismeri a módosítás szükségességét, és nyitott a településekkel való érdemi, konstruktív párbeszédre - fogalmaz a pénzügyminiszter. A kabinet álláspontja szerint a felmerülő szakmai és jogi kérdéseket közvetlen egyeztetések útján kell rendezni.

Az üzengetés és a bírósági döntés jogkövetkezményeit pontatlanul bemutató nyilvános viták helyett kölcsönös együttműködésre van szükség

- írja Kármán András.

A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a közös cél egy olyan, hosszú távon működőképes rendszer kialakítása, amelyben az állam és az önkormányzatok egyaránt tisztában vannak jogaikkal és kötelezettségeikkel, garantálva ezzel a közfeladatok fenntartható finanszírozását.

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