Kézírással szerepelt a kormányhatározaton, ki kapja a milliárdos megbízást - újabb ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség

A közleményből kiderül, hogy a kormány 2021 januárjában kötött szerződést az amerikai bejegyzésű EAC International, Inc. nevű vállalkozással. A megállapodás hivatalos célja az volt, hogy a cég amerikai innovációk és csúcstechnológiai megoldások hazai meghonosításával segítsen ellensúlyozni a koronavírus-járvány gazdasági hatásait. A tanácsadó cég tulajdonosa és vezérigazgatója a szerződéskötés idején Fellegi Tamás, a második Orbán-kormány fejlesztési minisztere volt.

A négy évre szóló, bruttó 2,97 milliárd forintos megállapodást mindössze három nap alatt, versenyeztetés nélkül kötötték meg.

A közbeszerzési eljárás alóli mentesítést a járvány elleni védekezésre és egészségügyi válsághelyzetre hivatkozva kérték, amelyet az akkori szabályok szerint a belügyminiszter hagyott jóvá. A gazdaság- és üzletfejlesztési tanácsadásnak azonban semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt, a megbízás ráadásul a járvány lecsengése után is, egészen 2025 januárjáig hatályban maradt. Az ügy iratait 2040 végéig titkosították, elzárva azokat a nyilvánosság és a külső ellenőrzés elől, ami a Miniszterelnökség álláspontja szerint önmagában is felveti a hivatali visszaélés gyanúját.

A közelmúltban lefolytatott belső átvilágítás során

olyan kézírásos dokumentumok kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy a nyertes céget már az eljárás megkezdése előtt kiválasztották.

A titkosított kormányhatározaton eleve szerepelt az utasítás, hogy kitől kell ajánlatot kérni, feltüntetve Fellegi Tamás nevét és telefonszámát, sőt az iraton a volt miniszter aláírása is megtalálható volt a döntés napjáról. A közzétett dokumentum itt tekinthető meg.

A kiválasztási szempontokat láthatóan a cégvezető szakmai múltjához igazították, a milliárdos keretösszeget pedig előzetes piaci felmérés nélkül határozták meg

- áll a kormány által kiadott közleményben.

A nyomozó hatóságoknak átadott iratanyagból az is kiderül, hogy a kifizetett szolgáltatások jórészt nem a szerződésben rögzített feladatokat fedték le. A cég amerikai technológiai tanácsadás helyett jellemzően nyilvános forrásokból összeállított uniós hírleveleket, külpolitikai elemzéseket és személyi profilokat szállított. Míg hasonló uniós hírösszefoglalókat korábban negyedévente tízmillió forintért rendelt a tárca egy hazai cégtől, addig az amerikai vállalatnak ugyanezért a tevékenységért negyedévente 142–160 millió forintot fizettek ki. A teljesítések érdemi ellenőrzésének hiányát jelzi egy iratok közt felejtett emlékeztető cetli is, amely arra kérte az illetékes államtitkárt, hogy írja alá a teljesítésigazolást, amelyet a vállalkozó majd csak utólag fog szignózni.

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