Kimondta a hitelminősítő: felfoghatatlan adóssághegy fenyegeti a világ leghatalmasabb államait

Igen kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozamemelkedés, különös tekintettel arra, hogy az országcsoport összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt - áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott őszi regionális helyzetértékelésében.
A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban és a lejárati időtengely teljes hosszában emelkedtek, és
az irányadó tízéves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el.
A tíz legnagyobb fejlett ipari gazdaság - az Egyesült Államok, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Kanada és Ausztrália - tízéves futamú szuverén kötvényeinek hozama az idei év eleje óta átlagosan 81 bázisponttal emelkedett.
Az átlagon belül a legnagyobb hozamemelkedéseket a leggyengébb közfinanszírozási helyzetben lévő országokban mérték: Franciaországban 135 bázisponttal, Olaszországban 108 bázisponttal, az Egyesült Államokban 106 bázisponttal, Japánban és Nagy-Britanniában egyaránt 94 bázisponttal magasabbak az állampapírpiaci hozamok, mint 2026 elején.
A hitelminősítő modellszámításai szerint a fejlett ipari térség összesített államadóssága 2026 végéig 3900 milliárd dollárral 75 400 milliárd dollárra - az országcsoport együttes hazai össztermékének (GDP) 102 százalékára - emelkedik.
Húsz évvel ezelőtt ugyanezekben a gazdaságokban 26 ezer milliárd dollár - az összesített GDP-érték 68 százaléka - volt a szuverén adósságállomány. A teljes fejlett térségen belül a tíz legnagyobb ipari gazdaság államadóssága 68 500 milliárd dollárra - e szűkebb országcsoport hazai össztermékének 112,7 százalékára - emelkedik az idei év végéig.
A Fitch várakozása szerint a vizsgált teljes régió GDP-arányos államadósságrátájának mediánja 53,7 százak lesz 2026 végén. Ez jelzi, hogy az országcsoport átlagán belül milyen kiugró mértékben növekszik az államadósság az Egyesült Államokban és néhány más nagy fejlett gazdaságban - hangsúlyozza szerdai londoni elemzésében a hitelminősítő.
A GDP-arányos államadósságráta a tíz legnagyobb fejlett gazdaság közül hatban - az Egyesült Államokban, Németországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Kanadában és Olaszországban - növekszik az idén. A cég azzal számol, hogy 2030-ig a francia államadósságráta emelkedik a legmeredekebben: Franciaország szuverén adósságállománya abban az évben - 2025 végéhez mérve 12 százalékpontos növekedéssel - eléri a hazai össztermék 128 százalékát.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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