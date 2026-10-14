Kimondta a hitelminősítő: felfoghatatlan adóssághegy fenyegeti a világ leghatalmasabb államait

Meredeken emelkednek az állampapírhozamok a fejlett ipari gazdaságokban, miközben az országcsoport összesített államadóssága idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt, figyelmeztet a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerint a tíz legnagyobb fejlett gazdaság tízéves kötvényeinek hozama az év eleje óta átlagosan 81 bázisponttal nőtt, és sok helyen több évtizedes csúcsra ért. A legnagyobb emelkedést a leggyengébb költségvetési helyzetű országokban mérték, így Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban. A Fitch számításai szerint a térség adóssága 2026 végére 75 400 milliárd dollárra, a GDP 102 százalékára nő, míg húsz éve még csak 26 ezer milliárd dollár volt. A legmeredekebb romlás Franciaországban várható, ahol az államadósság 2030-ra elérheti a GDP 128 százalékát.

Igen kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozamemelkedés, különös tekintettel arra, hogy az országcsoport összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt - áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott őszi regionális helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban és a lejárati időtengely teljes hosszában emelkedtek, és

az irányadó tízéves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el.

A tíz legnagyobb fejlett ipari gazdaság - az Egyesült Államok, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Kanada és Ausztrália - tízéves futamú szuverén kötvényeinek hozama az idei év eleje óta átlagosan 81 bázisponttal emelkedett.

Az átlagon belül a legnagyobb hozamemelkedéseket a leggyengébb közfinanszírozási helyzetben lévő országokban mérték: Franciaországban 135 bázisponttal, Olaszországban 108 bázisponttal, az Egyesült Államokban 106 bázisponttal, Japánban és Nagy-Britanniában egyaránt 94 bázisponttal magasabbak az állampapírpiaci hozamok, mint 2026 elején.

A hitelminősítő modellszámításai szerint a fejlett ipari térség összesített államadóssága 2026 végéig 3900 milliárd dollárral 75 400 milliárd dollárra - az országcsoport együttes hazai össztermékének (GDP) 102 százalékára - emelkedik.

Húsz évvel ezelőtt ugyanezekben a gazdaságokban 26 ezer milliárd dollár - az összesített GDP-érték 68 százaléka - volt a szuverén adósságállomány. A teljes fejlett térségen belül a tíz legnagyobb ipari gazdaság államadóssága 68 500 milliárd dollárra - e szűkebb országcsoport hazai össztermékének 112,7 százalékára - emelkedik az idei év végéig.

A Fitch várakozása szerint a vizsgált teljes régió GDP-arányos államadósságrátájának mediánja 53,7 százak lesz 2026 végén. Ez jelzi, hogy az országcsoport átlagán belül milyen kiugró mértékben növekszik az államadósság az Egyesült Államokban és néhány más nagy fejlett gazdaságban - hangsúlyozza szerdai londoni elemzésében a hitelminősítő.

A GDP-arányos államadósságráta a tíz legnagyobb fejlett gazdaság közül hatban - az Egyesült Államokban, Németországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Kanadában és Olaszországban - növekszik az idén. A cég azzal számol, hogy 2030-ig a francia államadósságráta emelkedik a legmeredekebben: Franciaország szuverén adósságállománya abban az évben - 2025 végéhez mérve 12 százalékpontos növekedéssel - eléri a hazai össztermék 128 százalékát.

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