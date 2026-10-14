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Kimondták a magyarok: elérték a fizetőképesség határát az magánegészségügyben
Gazdaság

Kimondták a magyarok: elérték a fizetőképesség határát az magánegészségügyben

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Bár a magyarok továbbra is vonzónak tartják a magánegészségügyet a gyors és kiszámítható hozzáférés miatt, a folyamatosan emelkedő árak egyre több páciens számára jelentenek túl nagy terhet. Emiatt az elmúlt évben jelentősen romlott a fizetős szolgáltatások ár-érték arányának megítélése, így sokan már ritkábban engedhetik meg maguknak a magánorvosi viziteket - többek között ez derül ki a Prémium Egészségpénztár ideiországos, reprezentatív kutatásából.

A betegek alapvetően kedvezően értékelik a hazai magánellátást, az áremelkedések ugyanakkor egyre erősebben befolyásolják a döntéseiket. Egy friss, reprezentatív kutatás adatai szerint a válaszadók 69 százaléka úgy érzi, romlott a magánszolgáltatások ár-érték aránya. A költségek növekedését jól mutatja, hogy míg 2022-ben a páciensek ötöde tartotta túl drágának a magánorvosokat, ma már 36 százalékuk vélekedik így. Az anyagi terhek miatt többen vannak azok, akik ritkábban fordulnak magánorvoshoz (17 százalék), mint akik gyakrabban veszik igénybe a fizetős ellátást (12 százalék).

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A magánegészségügyi szolgáltatások igénybevétele erősen összefügg az életkorral. Tavaly a betegek több mint fele járt magánszakorvosnál, ám a fiatalok jóval nagyobb arányban választják ezt az utat, mint az idősebbek. Míg a 18–29 évesek 82 százaléka fordult meg legalább egyszer magánrendelésen, a 60 év felettieknél ez az arány csupán 37 százalék. A legutóbbi orvoslátogatások adatai még élesebb kontrasztot mutatnak, mivel a fiatalok közel fele magánintézményt választott, az idősebb korosztálynak viszont kevesebb mint tizede vette igénybe a fizetős ellátást, és az ő arányuk tovább csökkent az előző évhez képest.

A rendszer legfőbb vonzereje továbbra is a gyorsaság.

A magánellátást választók csaknem háromnegyede elégedett a kapott időpontokkal, és a rendelőkben tapasztalható várakozási idő is minimális. A páciensek 58 százaléka szinte azonnal bejut az orvoshoz, 94 százalékuknak pedig legfeljebb fél órát kell várnia. Bár a betegek elvárásai kifejezetten magasak – sokan azt várják, hogy érkezés után öt percen belül sorra kerüljenek –, a tapasztalatok alapján a szolgáltatók ezt az igényt nagyrészt képesek teljesíteni.

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A kutatás eredményei rámutatnak a jelenlegi helyzet kettősségére, miszerint a magánellátás a gyors és minőségi kiszolgálás miatt népszerű, az árak viszont egyre inkább elérik a lakosság fizetőképességének határait. A növekvő egészségügyi kiadások miatt a jövőben még hangsúlyosabbá válhat a pénzügyi tudatosság, valamint az olyan öngondoskodási formák használata – mint például az egészségpénztári megtakarítások –, amelyekkel a betegek némileg enyhíteni tudják a magánellátás költségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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