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Kimondták a pénzügyi csúcson: Trump csapatának terve nem fogja megmenteni az Egyesült Államokat
Gazdaság

Kimondták a pénzügyi csúcson: Trump csapatának terve nem fogja megmenteni az Egyesült Államokat

Portfolio
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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra szólította fel az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy pusztán a gazdasági növekedésre való hagyatkozás helyett konkrét költségvetési intézkedésekkel csökkentse az államadósságot, amely az előrejelzések szerint elérheti a GDP 142 százalékát - jelentette a CNBC.

Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója a bangkoki IMF–Világbank éves közgyűlésén a globális kötvénypiaci válsággal kapcsolatban kijelentette, hogy

a növekedés önmagában nem képes kellő gyorsasággal biztosítani a szükséges fiskális kiigazítást, ezért határozott fiskális lépésekre van szükség.

Georgieva szerint Scott Bessent pénzügyminiszter ugyan elismeri, hogy a szövetségi hiány és a teljes adósságállomány túlságosan magasra nőtt, az amerikai kormányzat mégis elsősorban a dinamikus gazdasági növekedéstől várja a helyzet rendeződését.

Georgieva felidézte, hogy Bessent és a Trump-kormányzat tisztségviselői a mesterséges intelligencia fejlesztésére, a termelés visszatelepítésére, valamint a fogyasztói adócsökkentésekre épülő növekedést tekintik a költségvetési egyensúly megteremtése fő eszközének. Bessent korábban úgy fogalmazott, hogy 3 százalékos bővüléssel az Egyesült Államok 'kinövi' az adósságproblémát, a tartósan három százalék feletti GDP-növekedés és a kiadások visszafogása pedig érdemben csökkenthetné a GDP-arányos adósságot.

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Az amerikai szövetségi adósság viszont mára már meghaladta a GDP 100 százalékát – ami korábban elképzelhetetlennek tűnt –,

az államadósság teljes összege pedig átlépte a 40 ezer milliárd dollárt, így a második világháború utáni rekord megdöntése felé tart.

Az adósság felhalmozódását Trump első elnöki ciklusának adócsökkentései, a 2020-as koronavírus-mentőcsomagok, majd Joe Biden 2021-es, 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagja egyaránt gyorsították.

Az amerikai kötvénypiac idén komoly nyomás alá került, a tízéves államkötvények hozama 2002 óta nem látott szintre, mintegy 5,2 százalékra emelkedett, miközben a befektetők tartósan magas finanszírozási költségekkel számolnak. Bár a szeptember 30-án zárult költségvetési év végleges adatai még nem láttak napvilágot,

a hiány várhatóan meghaladja a GDP 6 százalékát, ami a 2025-ös 5,8 százalékhoz képest is további emelkedést jelent.

A Council on Foreign Relations szakértője, Benn Steil figyelmeztetett, hogy az adósságállomány naponta hétmilliárd dollárral növekszik, ezért felelőtlenség lenne megalapozatlan növekedési prognózisokra hivatkozva elbagatellizálni a problémát.

Az IMF kedden közzétett világgazdasági kitekintője 2026-ra és 2027-re egyaránt 2,3 százalékos amerikai GDP-bővülést valószínűsít, ami messze elmarad a Bessent által szükségesnek tartott három százaléktól.

Ezzel párhuzamosan az amerikai bruttó államadósság várhatóan 2031-re elérheti a GDP 142 százalékát.

Georgieva globális szinten is hiteles, középtávú kiigazítási tervek kidolgozására sürgette a kormányokat, figyelmeztetve arra, hogy a világ teljes államadóssága az évtized végére megközelíti a globális GDP 100 százalékát. Bessent a beszámolók szerint 'belföldi elfoglaltságaira' hivatkozva nem vett részt a bangkoki csúcstalálkozón.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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