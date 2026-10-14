Lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke

Nagy László az MTI-hez megküldött közleményében felidézte: az SZTFH-t az Országgyűlés azért hozta létre 2021-ben, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, szabályozott ágazatok számára stabil, kiszámítható és hatékony felügyeleti, valamint szabályozási környezetet biztosítson. Hozzátette: a hatóság létrehozatalától kezdődően, annak elnökhelyetteseként részt vehetett a szervezet alapjainak letételében, valamint alapvető működési kereteinek - az államigazgatás rendszerébe illeszkedő - kialakításában, megszilárdításában. 2024. május 4-i hatállyal pedig a hatóság elnökévé nevezték ki.
"Ezzel a megbízatással a több mint 13 éves közszolgálati pályafutásom legmegtisztelőbb és egyben legfelelősségteljesebb állomásához értem, amelyet igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint ellátni, és amely időszak a köz szolgálatáról vallott felfogásomat alapjaiban formálta" - írta. Hozzátette: az elmúlt 5 évben - elnökhelyettesként, majd elnökként -
azzal a célkitűzéssel végezte a munkáját, hogy az SZTFH egy, a felügyelt ágazatok tradícióit tiszteletben tartó, ugyanakkor modern szemléletű hatóságként funkcionáljon - a közigazgatási rendszer gyors reagálású egységeként.
Hozzátette: az elmúlt öt évben több mint 80 ezer ellenőrzést és vizsgálatot végeztek, 4000 engedélyt adtak ki, több mint 4200 esetben szabtak ki bírságot és 122 rendeletet alkottak. A hatóság által felügyelt piacok évente több mint 1000 milliárd forintnyi adó- és járulékbevételt generálnak - jegyezte meg.
Több mint 10 ezer dohánybolti ellenőrzést végeztek, amelynek nyomán a fiatalkorúak jogellenes kiszolgálásával kapcsolatban feltárt jogsértések aránya a felére csökkent, és a jelenlegi 9 százalékos érték európai összevetésben is példátlanul alacsony aránynak számít.
A geotermikus energia területén új szabályozási kereteket, kutatási programot és tudásbázist építettek, és 2023 óta 95 kutatási engedélyt adtak ki. Elindították a Nemzeti Feltárási Programot, és új szolnoki terepi geofizikai bázissal, valamint fúrómagarchívummal erősítették a magyarországi ásványvagyon-kutatást.
A hatóság eredményeit ismertetve arról is írt, a végrehajtói és felszámolói rendszer felügyeletében átláthatóbb ellenőrzési rendszert vezettek be, zéró toleranciát alkalmaznak a szabályszegőkkel szemben, racionalizálták a végrehajtói álláshelyek számát, és három évre rövidítették az átfogó vizsgálatok közötti időtartamot. A kiberbiztonság területén Magyarországon egyedülálló auditrendszert hoztak létre.
Felidézte: az új kormány megalakulását követően kapcsolatot keresett azokkal a tárcavezetőkkel, akiknek feladatköre szervesen kapcsolódik az SZTFH tevékenységéhez, de nem járt sikerrel, ugyanakkor a Magyar Közlönyből értesült a kormányhatározatról, amelyben a kormány - kifejezésre juttatva, hogy szükséges a hatóság működésének átvilágítása, a kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálata - felhívta az igazságügyi minisztert, hogy szeptember 30-ig készítsen jelentést arról, hogy a hatóság megszüntetése és az általa ellátott feladatoknak a kormány által irányított szervek általi ellátása milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.
Nagy László hozzátette: az átvilágítás keretében a szervezeti egységek a hozzájuk érkező adatkéréseknek maradéktalanul eleget tettek, ennek ellenére a jelentés tartalmáról a sajtóból értesült. Mint írta,
a jelentésben foglaltak értelmében 2027. január elsejétől megszűnne az SZTFH önálló szabályozó szervi jogállása,
megfosztanák a rendeletalkotási jogától és a továbbiakban a kormány irányítása és felügyelete alá rendelt központi hivatalként működne, számos strukturális átalakítást eredményezve a szervezeti felépítés tekintetében, áttételesen a felügyelt ágazatokra is kiható módon.
"A jelentésben foglaltak jogrendbe történő átültetése esetén az SZTFH vonatkozásában egy merőben más szervezeti keretrendszer és felügyeleti környezet állna elő, mint amelyre a megbízatásom szólt" - írta. Hozzátette:
az elnöki tisztségről azért mondott le, mert meggyőződése szerint a hatóság vezetésével járó feladatokat az új szervezeti keretek között már nem tudná megfelelően és hatékonyan ellátni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
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