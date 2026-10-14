Ma éjjel lejár a határidő: két új adó jön Magyarországon

Lezárul a vagyonadóról, valamint a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése szerdán éjfélkor.

A Pénzügyminisztérium (PM) háttérbeszélgetésén ismertetett tervezet alapján a vagyonadó évi

200 milliárd forintot hoz a költségvetésnek, az új adónem bevezetése nagyjából 15-25 ezer embert érint.

A vagyonadó hatálybalépése 2026. december 15., az első fordulónap 2026. december 31., a bevallás határideje pedig 2027. augusztus 31. lesz. A NAV az önbevalláshoz támogatást nyújt kalkulátorral, ennek a fejlesztése folyamatban van. A tervezet szerint az adómentes értékhatár egymilliárd forint, az e feletti nettó vagyonrész adózik, az adó kulcsa 1 százalék, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre 1,5 százalék. Az értékhatár házastársanként külön-külön érvényes, csak annak kell bevallást beadnia, akinek adófizetési kötelezettsége keletkezik a tervezet alapján.

A kata megújításával a fő szempont volt az önfoglalkoztatók, mikrovállalkozások számára egyszerű adónem kialakítása, a legális, egyszerű adózás lehetőségének biztosítása több százezer kisadózónak. Az új kata szélesebb körben lesz elérhető, visszatérnek a mellékállású egyéni vállalkozók. Az értékhatár 18 millióról 22 millió forintra bővül, az értékhatár feletti bevételre megmarad a 40 százalékos különadó. Becslések szerint az adó költségvetési hatása semleges lesz.

Fontos változtatás a tervezetben, hogy lehetővé teszi a számlázást a magánszemélyeknek történő számlázáson túl céges irányba is. A meghatározott bevételi értékhatáron túl - ami jelenleg 8 millió forint a főfoglalkozású kisadózókra és 4 millió forint a nem főfoglakozásúakra - jön a 15 százalékos kiegészítő adó akkor, ha valaki cégeknek számláz. Az ellátási alap a főállású katások esetében 2027-ben 317 ezer forintra nő, 2028-tól pedig a minimálbérhez igazodik. Az adó mértéke főfoglalkozású kisadózó esetében havi 100 ezer forint, a nem főfoglalkozásúak esetében havi 50 ezer forint.

A tervezet szerint 2027. január 1. és 2028. december 31. között az új és a régi kata párhuzamosan működik, a régit csak az alkalmazhatja, aki 2026. december 31-én az adó alanya, változatlan feltételekkel, B2B számlázás nélkül. Az új katába bármikor át lehet lépni, a régi 2029. január elsején szűnik meg. Új korlátokat vezetnek be a visszaélések ellen a tervezetben, így korábbi munkáltató esetében nem alkalmazható a kata, illetve ha egy kifizetőtől a teljes bevétel több mint 50 százaléka származik, akkor megszűnik az alkalmazásának lehetősége.

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