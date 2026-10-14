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Maguk alatt vágják a fát az AI miatt veszélyeztetett dolgozók
Gazdaság

Maguk alatt vágják a fát az AI miatt veszélyeztetett dolgozók

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A mesterséges intelligencia térnyerésétől tartó munkavállalók nagyobb eséllyel hanyagolják el feladataikat munkaidőben, tanúsítanak kontraproduktív magatartást, vagy szegik meg a munkahelyi normákat – állapította meg a Washington State University kutatóinak új tanulmánya, amely 18 iparágban vizsgálta az MI-vel kapcsolatos aggodalmak hatását a dolgozók hozzáállására és viselkedésére - közölte a Phys.org.
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Az Occupational Health Science című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a probléma különösen azokban az ágazatokban súlyos, ahol a mesterséges intelligencia a legnagyobb átalakulást hozhatja. A kutatók az úgynevezett mesterségesintelligencia-kitettségi index (AI Industry Exposure index) segítségével határozták meg, mely iparágakban válthatja ki a legnagyobb valószínűséggel az emberi munkaerőt az MI.

A pénzügyi és biztosítási szektor dolgozói bizonyultak a leginkább érintettnek,

míg a mezőgazdaságban és az erdészetben dolgozókat fenyegeti a legkevésbé ez a veszély.

A vizsgálat központi kérdése az volt, mi történik akkor, amikor a munkavállalók nem csupán a konkrét munkahelyüket, hanem az egész hivatásukat féltik. A tanulmány vezető szerzője, Tahira M. Probst rámutatott, hogy míg egy pultos az állása elvesztése után könnyen találhat hasonló munkát egy másik helyen, addig más a helyzet például az egészségügyi kódolók vagy adatrögzítők esetében. Náluk ugyanis a feladatok nagy része teljesen automatizálható, így az állásvesztés egyben az egész szakma eltűnését is jelentheti az érintettek számára.

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Az eredmények azt mutatják, hogy a foglalkozásuk jövője miatt aggódó dolgozók hajlamosabbak a morális eltávolodásra, vagyis

könnyebben igazolják maguk előtt a helytelennek tartott viselkedést.

Ez a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy többet interneteznek magáncéllal munkaidőben, késnek, vagy más módon szabotálják a munkavégzést. Minél inkább kitett egy ágazat az MI okozta átalakulásnak, annál erősebben jelentkeztek ezek a tünetek, így a biztosítási és pénzügyi szektorban kifejezetten markánsan mutattak rá erre a mintázatra, míg az építőiparban vagy az erdészetben alig volt tapasztalható.

A szerzők szerint a jelenség mögött az áll, hogy a szakmájukat veszélyben érző dolgozók átértékelik a munkahelyi normákat és elvárásokat. A feladatok elnagyolását vagy a szabályok kijátszását önvédelemként, illetve az észlelt igazságtalanság kompenzálásaként élik meg. A kontraproduktív viselkedés ugyanakkor nemcsak az egyénnek, hanem az egész szervezetnek árt, hiszen a hiányzások a kollégákra rónak többletterhet, az erőforrások pazarlása pedig rontja a cég működési hatékonyságát.

A kutatók úgy vélik, hogy a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kellene fordítaniuk arra, miként kommunikálnak a mesterséges intelligencia bevezetéséről, valamint milyen támogatást nyújtanak a dolgozóknak az átállás során, megelőzve ezzel a morális eltávolodásból fakadó negatív spirál kialakulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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