Magyar Péter: nem fontolgatom a lemondásom, és Kapitány István sem

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is határozottan cáfolta, hogy le akarnának mondani. A HVG korábban arról írt, hogy Tótth András energetikai államtitkár keddi váratlan távozása után Kapitány lemondása is szóba került, méghozzá a miniszter saját kezdeményezésére. A minisztérium szerda reggel hivatalosan cáfolta az értesülést, Magyar Péter pedig töröltetné a cikket.

"A szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, Megafon szintű hazugságokat. A HVG kedvéért jelzem, hogy sem Kapitány miniszter úr, sem én nem fontolgatjuk a lemondásunkat" - írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

Ezt megelőzően Kapitány István határozottan cáfolta a távozásáról szóló értesüléseket: közösségi oldalán azt írta, nem mondott le, és nem is tervezi ezt. A gazdasági és energetikai miniszter azután szólalt meg, hogy kedden váratlanul távozott Tótth András energetikai államtitkár.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

- írja Kapitány posztjában.

Ezt azután közölte, hogy Tótth András energetikai államtitkár keddi lemondása után a HVG a forrásaira hivatkozva azt írta, hogy tegnap

szóba került Kapitány István lemondása a miniszter saját kezdeményezésére.

- amit a lap kérdésére a minisztérium szerda reggel hivatalosan cáfolt.

Kapitány István - még az államtitkár lemondása előtt - a Portfolionak adott interjút, amely szerda reggel jelent meg, és amelyben többek között beszélt a rezsicsökkentésről, az üzemanyagárakról, a szélenergiáról, valamint sok egyéb másról is:

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A kormányzati kommunikációtól a Portfolio-hoz beérkezett e-mail tárgya szerint Magyar Péter azt üzenete a HVG-nek, hogy "a megcáfolt, hazug cikket levenni félnetek nem kell, jó lesz."

Magyar Péter egy Facebook-kommentben azt írta a HVG cikkére, hogy

azt hiszem elvárható, hogy a hazug cikküket levegyék és elnézést kérjenek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt