Megérkezett a friss időjárás előrejelzés: mutatjuk, hol jöhet eső ma Magyarországon

A meteorológiai előrejelzés szerint a felhőzet mozgása és szerkezete az ország jelentős részén nem akadályozza a napsütést.

A többnyire szakadozott felhőzet délkelet felé halad, de emellett is általában néhány órás, délkeleten és keleten pedig sok napsütésre lehet számítani

– emelte ki a meteorológiai szolgálat.

A csapadékmentes időjárás a legtöbb régióban kitart,

kisebb esőzésre vagy záporra kizárólag a nyugati és északnyugati országrészben van némi esély.

A szélviszonyok sem okoznak fennakadást, ugyanis bár a nyugati szél lesz a meghatározó, a légmozgás az egész országban többnyire mérsékelt marad.

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