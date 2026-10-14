10°C derült
Budapest
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Megérkezett a friss időjárás előrejelzés: mutatjuk, hol jöhet eső ma Magyarországon
Gazdaság

Megérkezett a friss időjárás előrejelzés: mutatjuk, hol jöhet eső ma Magyarországon

Portfolio
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Többnyire enyhe, a legtöbb helyen napos időjárásra lehet számítani a mai napon, a csúcshőmérséklet 13 és 19 Celsius-fok között alakul, csapadék pedig csak elvétve várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai előrejelzés szerint a felhőzet mozgása és szerkezete az ország jelentős részén nem akadályozza a napsütést.

A többnyire szakadozott felhőzet délkelet felé halad, de emellett is általában néhány órás, délkeleten és keleten pedig sok napsütésre lehet számítani

– emelte ki a meteorológiai szolgálat.

BUDAPEST órás időjárás
Másik település
08:00
Közepesen felhős
6°C
0%
09:00
Közepesen felhős
8°C
0%
10:00
Derült
10°C
0%
11:00
Kissé felhős
13°C
0%
12:00
Erősen felhős
15°C
0%
13:00
Borult
16°C
0%
14:00
Borult
17°C
4%
15:00
Borult
17°C
0%
16:00
Borult
16°C
0%
17:00
Fátyolfelhős
15°C
0%
18:00
Derült
14°C
0%
19:00
Borult
12°C
0%
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

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kisebb esőzésre vagy záporra kizárólag a nyugati és északnyugati országrészben van némi esély.

A szélviszonyok sem okoznak fennakadást, ugyanis bár a nyugati szél lesz a meghatározó, a légmozgás az egész országban többnyire mérsékelt marad.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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