Megszólalt a Kereskedelmi Szövetség új főtitkára, készek tárgyalni a versenytorzító intézkedések kivezetési menetrendjéről

Balázs Ildikó elmondta, hogy a kiskereskedelmi különadó kivezetése az egyik legsürgetőbb feladat a szövetség szerint, mivel ez a teher az árbevételt adóztatja, és egyáltalán nem veszi figyelembe a vállalkozások tényleges – normál piaci körülmények között európai viszonylatban is csupán 1–3 százalékos – jövedelmezőségét.

Az OKSZ tisztában van a költségvetés szűkös mozgásterével, ezért hajlandó egy előre tervezhető, érdemi kivezetési menetrendről tárgyalni

- mondta el az új főtitkár.

Ezzel szemben a testület az árrésstop azonnali megszüntetését követeli.

A szakmai szervezet úgy látja, hogy a tartós állami beavatkozás súlyosan torzítja az árképzést, és a teljes ellátási lánc terheit kizárólag a kereskedőkre hárítja.

A jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében.

A piaci helyzetet tovább nehezíti a hazai vásárlók magatartása, akik a 2022–2023-as inflációs hullám óta rendkívül árérzékenyek maradtak. Bár a reálbérek az elmúlt években rendre két számjegyű ütemben nőttek, a kiskereskedelmi forgalom volumene továbbra is csak lassan bővül, és 2026 őszére sem érte el a 2022. tavaszi szintet.

A fogyasztói bizalom hiánya miatt a lakosság a lehetőségeinél kevesebbet költ, ami kiélezett árháborút eredményezett a szektorban

- hangsúlyozta Balázs Ildikó. Ennek a küzdelemnek jelenleg a vásárlók a legnagyobb nyertesei, hiszen a kereskedők a verseny miatt minden lehetséges árelőnyt továbbadnak nekik.

A szabályozási környezet terén a szövetség a plázastop érdemi felülvizsgálatát és lazítását is szorgalmazza.

Általános korlátozások helyett egy átlátható, diszkriminációmentes engedélyezési rendszerre lenne szükség, amely figyelembe veszi a helyi és környezetvédelmi szempontokat, miközben teret enged a korszerűsítésnek és az energiahatékonysági beruházásoknak

- mondta az OKSZ új főtitkára.

Balázs Ildikó azt is elmondta, hogy a kisboltok bezárási hulláma mögött nem pusztán a nagy láncok terjeszkedése áll, hanem a növekvő működési költségek, a munkaerőhiány és a megváltozott vásárlási szokások együttes hatása.

Az OKSZ új főtitkára szerint a hazai és európai kereskedők versenyhátrányának leküzdéséhez az online térben is egyenlő feltételeket kell teremteni: az Európai Unión kívüli webáruházakkal szemben nem elegendő egy minimális vám bevezetése, hanem azonos termékbiztonsági, adózási és fogyasztóvédelmi szabályokat, valamint ezek szigorú ellenőrzését kell érvényesíteni.

A kiskereskedelem a hazai GDP mintegy 10 százalékát adja, így a döntéshozóknak nem csupán költségvetési vagy árpolitikai eszközként kellene tekinteniük az ágazatra, hanem a gazdaság, a foglalkoztatás és az ellátásbiztonság meghatározó szereplőjeként. Az OKSZ a jövőben rendszeres, kölcsönös bizalomra épülő szakmai párbeszédre törekszik a kormánnyal, hogy az ágazat jövőjét meghatározó kérdésekben tényekre és gazdasági érvekre épülő, előremutató megoldások szülessenek - zárult az új OKSZ-főtitkár interjúja.

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