Megszólalt a minisztérium: kiemelkedő helyzetben várja a telet Magyarország

Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, ami a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) szerint 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig.

A minisztérium szerint az elérhető készlet már meghaladja a 4,8 milliárd köbmétert, ami az elmúlt időszak éves lakossági fogyasztásának bő másfélszerese. Az öt hazai tároló Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, Pusztaedericsen, Szőregen és Zsanán összesen mintegy 6,3 milliárd köbméter földgáz befogadására alkalmas.

A tárca szerint a betárolt mennyiség az egész ország földgázigényét 96 téli napon át fedezhetné, a háztartásokét pedig több mint 200 napig.

A GEM egy másik mutatót is kiemelt:

A fogyasztásarányos töltöttség - vagyis a készlet és az éves fogyasztás aránya - 55 százalék, szemben a 24 százalékos európai értékkel.

Ez a tárolókapacitás és a fogyasztás arányából adódik, ugyanis Magyarország nemzetközi összevetésben is nagy tárolókkal rendelkezik az ország méretéhez képest.

A magyar helyzet tehát tényleg kedvezőbb az uniós átlagnál.

A képhez viszont hozzátartozik, hogy az uniós szabályozás kapacitásarányosan 90 százalékos töltöttségi célt ír elő, amelyet október 1. és december 1. között kell elérni, de ettől sok tagállam el fog maradni.

A magyar gáztárolók töltöttsége egyébként ebben a mutatóban is kiemelkedik, az EU-s átlag 74 százalék, miközben itton már 77 százalék felett járnak a tárolók.

A töltöttség az elmúlt hetekben érezhetően javult: a Portfolio október elején még 73 százalék feletti hazai szintről írt. Az uniós átlag ugyanakkor szintén emelkedett, október elején 72,8 százalékon állt. Európa egésze egyébként a szokásosnál gyengébben áll, a 2016 és 2025 közötti tízéves átlag ebben az időszakban 82,9 százalék volt.

A minisztérium szerint a magyar fogyasztók ellátását a tartalékok mellett a folyamatos import és a hazai kitermelés is biztosítja.

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