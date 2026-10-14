Megszólalt az EKB döntéshozója: újabb szigorításra készülhet a jegybank

Valószínűleg újra emelnünk kell
– mondta a belga jegybankelnök a Bloomberg Televíziónak a Nemzetközi Valutaalap bangkoki éves ülésének margóján szerdán. Wunsch hozzátette, hogy az energiapiaci helyzet és a mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság miatt nem kíván előrejelzésekbe bocsátkozni. Arra a kérdésre, hogy az emelés októberben vagy decemberben várható-e, kitérő választ adva kifejtette:
a piac azt árazza, hogy többet kell tenniük, ami ésszerű alapforgatókönyvnek tűnik egy rendkívül bizonytalan világban.
Az EKB idén már két alkalommal emelt kamatot, hogy megfékezze a közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárak táplálta inflációt.
A befektetők decemberben várják a következő lépést, amely a betéti kamatot 2,75 százalékra emelné – arra a szintre, amelytől már a gazdasági aktivitás fékezése is megkezdődhet.
Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza szerint
egy mérsékelt monetáris politikai válasz is elegendő lehet az árstabilitás helyreállításához.
Megszólalt a jegybank vezetője is
Az EKB monetáris politikájának állásáról Christine Lagarde jegybankelnök is beszélt az IMF egy bangkoki rendezvényén. A jegybank első embere elmondta, hogy szakemberei azt vizsgálják, mennyire terjednek a közvetett inflációs hatások a gazdaságban, és mutatkoznak-e másodkörös hatások, például a béremelkedés felgyorsulása.
Egyelőre ilyesmit nem látunk, de rendkívül óvatosnak kell lennünk
– fogalmazott az EKB elnöke, aki a megszokott kommunikációs vonalat tartva hangsúlyozta, hogy a monetáris politika adatvezérelt, a döntések pedig ülésről ülésre születnek.
A francia államkötvények hozamának meredek emelkedése ráirányította a figyelmet az EKB válságkezelő eszközeire, különösen a 2022-ben létrehozott transzmisszióvédelmi eszközre (TPI), amely indokolatlan piaci mozgások esetén korlátlan mennyiségű államkötvény-vásárlást tesz lehetővé. Wunsch nem kívánt találgatni a TPI esetleges bevetéséről, de jelezte, hogy az eszköz rendelkezésre áll. Az aktiválás feltételei jelenleg valószínűleg nem teljesülnek, mivel a francia hozamemelkedés részben a költségvetés körüli politikai patthelyzetre vezethető vissza.
A francia költségvetési kihívások különösen élessé váltak a jövő évi elnökválasztás közeledtével, a közvélemény-kutatások szerint ugyanis Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon jutna a második fordulóba, ami tovább nyugtalaníthatja a befektetőket. Lagarde – aki korábban maga is francia pénzügyminiszter volt – leszögezte, hogy
az elsődleges megoldás Franciaországon belül, a költségvetési politikában keresendő, és ez nemcsak Franciaországra, hanem számos fejlett gazdaságra igaz.
Emmanuel Moulin, a francia jegybank elnöke szintén úgy vélekedett, hogy a kötvényhozamok emelkedése önmagában is szigorítja a pénzügyi kondíciókat, ami mérsékeltebb jegybanki választ tehet szükségessé az inflációs sokkra.
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