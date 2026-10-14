Megszólalt Tótth András: cáfolja, hogy a debreceni vita miatt mondott volna le

Nem a debreceni akkumulátoripari konferencia körüli vita miatt mondtam le, hanem valóban személyes okokból – mondta Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kedden távozott energetikai államtitkára.

A volt államtitkár a a 24.hu-nak nyilatkozott, amelyben kiemelte, hogy Tárkányi Zsolt posztjának semmi köze nem volt a döntéséhez.

Tótth arról beszélt, hogy a tárcánál az elmúlt hónapokban megfeszített tempóban kellett dolgozniuk, ő maga is napi 13-14 órát töltött az irodában, és ez nagy áldozatokat követelt a családjától is. Megfogalmazása szerint már a hivatalba lépésekor kijelentette: nem a minisztériumból akar majd nyugdíjba menni.

Úgy érzem, hogy megtettem, amit megkövetelt a haza

- fogalmazott.

Hozzátette: az elmúlt hónapokban elvégzett munkának köszönhetően az utána következő államtitkárnak már könnyebb feladata lesz.

Hozzátette, a debreceni konferencián nem fog részt venni, és nem fogja képviselni az energetikai tárcát – mint mondta, ezt nem tartaná helyénvalónak.

Mi történt kedd este?

Tótth András kedd este, váratlanul mondott le posztjáról, megbízatása október 13-ai hatállyal meg is szűnt - alig öt hónapot töltött a poszton.

A bejelentés előtt néhány perccel Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára – egyben Debrecen országgyűlési képviselője – élesen bírálta a Magyar Akkumulátoripari Szövetséget, amiért a városba akarják megrendezni a Hungarian Battery Days konferenciát. Tárkányi szerint Debrecenben az akkumulátorgyárakra nehéz pozitívan gondolni, mert a bizalmatlanságot jelentik a város polgárainak.

Külön sérelmezte, hogy a kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy erről a város országgyűlési képviselőit előzetesen nem tájékoztatta. A bejegyzést a képviselő percekkel az élesítés után frissítette: azt írta, tájékoztatást kapott arról, hogy az érintett államtitkár lemondott. Nevet nem említett, de a körülmények és az időbeli egybeesés alapján valószínűsíthető volt már akkor is, hogy Tótth Andrásról lehet szó.

Egy héttel korábban még a jövőről beszélt

Tótth András néhány nappal a lemondása előtt, október 8-án még a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján ismertette a kormány energiapolitikai terveit.

Akkor átfogó stratégiai fordulatról beszélt, amelynek pillérei az új fejlesztések, a helyi energiaközösségek és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer átalakítása lennének, és hangsúlyozta, hogy hosszabb távon olyan piaci környezetet kell kialakítani, amelyben az energetikai beruházások állami támogatás nélkül is gazdaságosan működhetnek.

Közben Kapitány is szóba került

Tótth felmondása utána nem sokkal a hvg oldalán felröppent az a hír, hogy Tótth lemondása előtt a miniszter is fontolgatta a lépést. Kapitány azonban szerdán határozottan cáfolta a távozásáról szóló értesüléseket: közösségi oldalán azt írta, nem mondott le, és nem is tervezi ezt.

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről

- írta Kapitány posztjában.

A gazdasági és energetikai miniszter - még az államtitkár lemondása előtt - a Portfolionak adott interjút, amely szerda reggel jelent meg, és amelyben többek között beszélt a rezsicsökkentésről, az üzemanyagárakról, a szélenergiáról, valamint sok egyéb másról is:

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Címlapkép forrása: Portfolio