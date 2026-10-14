Nagy a baj: sötétbe borult egy magyar város

Szerdától több bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető PS Project Kft. felfüggesztette a szolgáltatást. A csomádi cég szerint két és fél éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramár-emelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyezséget az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint százmillió forint elmaradt díjat és háromszázmillió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP) polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy kétszáz lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordult. A cég állításaira a polgármester nem kívánt reagálni.

Felfüggesztette a közvilágítást az üzemeltető cég Bonyhádon, szerdától több utcában szünetel a szolgáltatás. A csomádi székhelyű PS Project Kft. az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben azt írta, két és fél évvel a közvilágítási költségekről folytatott vita után 2026. április 2-án felmondták a szerződést.

A cég közlése szerint szeptember 15-én született egyezség a két fél között, de azt az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért a kft.-nek nem maradt más választása, mint a szolgáltatás felfüggesztése. A társaság, amely 2019 óta üzemelteti a közvilágítást Bonyhádon, azt írta, 2022-ben jelentősen nőtt az áramár, amelyet az önkormányzat a szerződésre hivatkozva nem vállalt át, és nem fizetett többet a megnőtt rendszerhasználati díj miatt sem. A társaság szerint a város idegen lámpatesteket szereltetett fel, amelynek fogyasztását az üzemeltető fizette.

Közölték, hogy a kft. több mint százmillió forint elmaradt díjat, az idegen lámpák fogyasztásának többletköltségét, és a szerződés szerinti, háromszázmillió forintot meghaladó megváltási díjat követel az önkormányzattól.

Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP) polgármester a város Facebook-oldalán azt írta, hogy tudomásuk szerint a

Dr. Lotz János, a Székely Mózes, a Rákóczi Ferenc, a Bethlen Gábor, a Petőfi Sándor, a Dózsa György, a Benczúr Gyula, a Móra Ferenc, a Solymár Imre és a Veres Péter utcában "ismeretlen személyek" mintegy kétszáz lámpatestből eltávolították a biztosítékot.

Hozzátette, az ügyben a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordult az önkormányzat.

Az említett utcákban a közvilágítás bizonytalan ideig szünetel - közölte a város vezetője.

Az MTI megkeresésére azt mondta, nem akar reagálni a cég állításaira.

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