Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata

Az IMF szerint az olaj átlagos hordónkénti világpiaci ára idén 95,74 dollár lesz, 41,3 százalékkal magasabb, mint 2025-ben, amikor az éves átlagár 67,74 dollár volt. A szervezet 2027-re már árcsökkenéssel számol, de az olajár így is csak 87,39 dollárra mérséklődhet (-8,7%). Ez azt jelenti, hogy a mostani előrejelzés szerint az olajár jövőre is jóval a tavalyi szint felett maradhat.
Az IMF az idei olajár-emelkedésre vonatkozó becslését
a júliusi előrejelzéshez képest 9,5 százalékponttal emelte, a 2027-es olajárpályát pedig 3,1 százalékponttal húzta feljebb.
Az áprilisi WEO-hoz képest is nagy a módosítás, az IMF szerint az idei átlagos olajár 16 százalékkal, a jövő évi pedig 15 százalékkal lehet magasabb a korábban vártnál.
A Hormuzi-szoros miatt ugrott meg igazán a kockázat
Az IMF előrejelzésének érdemi romlását elsősorban a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások magyarázzák. A jelentés szerint a háború gyakorlatilag lezárta a szorost, amelyen a konfliktus előtt naponta mintegy 20 millió hordó olaj, a világ tengeri olajkereskedelmének körülbelül negyede haladt át.
A fennakadás közvetlenül megjelent az árakban. Az IMF szerint az olajár március végén 126 dollár/hordóig emelkedett, miközben a Dubai és a Brent típusú olaj közötti árkülönbözet 54 dollárra tágult. Ezt a piaci jelzést azért érdemes figyelemmel követni, mert a Dubai típusú olaj ára különösen érzékenyen reagál a Közel-Keletről Ázsiába tartó fizikai szállítások zavaraira.
A Valutaalap szerint a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olajpiacot érintette. A fennakadás az olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-fogyasztás globális mennyiségének mintegy ötödével egyenértékű energiaáramlást érintett, ami a gázpiaci várakozásokat is felfelé tolta.
|A Hormuzi-szoros és az energiapiaci sokk fő számai
|Mutató
|Érték
|Mértékegység
|A Hormuzi-szoroson áthaladó olaj a háború előtt
|20
|millió hordó/nap
|A Hormuzi-szoros részesedése a tengeri olajkereskedelemben
|25
|százalék körül
|Márciusi olajárcsúcs
|126
|dollár/hordó
|Dubai-Brent árkülönbözet márciusban
|54
|dollár/hordó
|Öblön kívüli termelésnövekedés
|2
|millió hordó/nap
|Globális készletfelhasználás
|4
|millió hordó/nap
|Keresletcsökkenés a második negyedévben
|5
|millió hordó/nap
|Kínai kőolajimport változása március és június között
|-23
|százalék év/év
|Forrás: IMF/WEO, Portfolio
A készletek és az Öblön kívüli termelés tompította az ütést
A jelentés szerint a világgazdaság azért nem kapott még nagyobb sokkot, mert
több alkalmazkodási csatorna egyszerre működött.
Az Öblön kívüli termelők napi mintegy 2 millió hordóval növelték a kitermelést, a globális készletekből pedig további napi 4 millió hordónyi mennyiség került piacra.
A magas árak a keresletet is visszafogták. Az IMF becslése szerint a piac egyensúlyához a második negyedévben nagyjából napi 5 millió hordós keresletcsökkenésre is szükség volt. Kína, a világ legnagyobb olajimportőre, különösen nagy szerepet játszott az alkalmazkodásban, mivel március és június között éves összevetésben 23 százalékkal csökkentette kőolajimportját.
Az energiahatékonyság javulása szintén enyhítette a sokkot. Az IMF szerint az elmúlt két évtizedben a globális GDP egységére jutó energiafelhasználás 32 százalékkal csökkent, a 2010-es évek közepe óta pedig az olajintenzitás is mintegy 20 százalékkal mérséklődött.
Emiatt ugyanakkora olajársokk ma kisebb növekedési veszteséget okoz, mint a korábbi nagy energiaválságok idején.
Majdnem 1 százalékpontot is levághatott volna a globális növekedésből
Az IMF modellszámításai szerint a Hormuzi-szoros lezárása önmagában 0,9 százalékponttal vetette volna vissza a 2026-os globális GDP-növekedést. A kínálati rugalmasság, vagyis az átirányított szállítások, az Öblön kívüli kitermelés növelése és a készletek felhasználása ezt 0,4 százalékpontra mérsékelte.
A globális gazdaság alacsonyabb olajintenzitása további 0,1 százalékponttal tompította a hatást, így a nettó növekedési veszteséget az IMF 0,3 százalékpontra becsüli. Ez jelentős szám, különösen úgy, hogy a Valutaalap alappályája szerint a világgazdaság idén 3,1 százalékkal, 2027-ben pedig 3,4 százalékkal nőhet.
Az energiaárak inflációs hatása is érdemi. A jelentés szerint a globális infláció 2026-ban 4,7 százalékra emelkedhet a 2025-ös 4,1 százalékról, elsősorban a magasabb energia- és élelmiszerárak miatt. Az IMF 2027-re ismét 4,1 százalékos globális inflációval számol.
|Az IMF becslése a Hormuzi-szoros lezárásának növekedési hatásáról
|Forgatókönyv
|GDP-hatás 2026-ban
|százalékpont
|Hormuzi-szoros lezárása önmagában
|-0.9
|Rugalmas kínálati reakció nélkül
|Kínálati alkalmazkodás után
|-0.4
|Átirányítások
|Alacsonyabb olajintenzitás után
|-0.3
|Nettó becsült hatás
|Forrás: IMF/WEO, Portfolio
A gázpiacon is nagy ugrást vár az IMF
A földgáz esetében az IMF még nagyobb éves drágulást vár, mint az olajnál. A szervezet szerint
a földgáz világpiaci ára 2026-ban 48 százalékkal haladhatja meg a 2025-ös szintet.
Az európai TTF-gázárra vonatkozó 2026-os előrejelzés az áprilisi referencia-pályához képest 36 százalékkal magasabb.
Az európai gázpiac különösen érzékenyen reagált a közel-keleti háborúra. Az IMF szerint ebben szerepet játszott a katari energetikai infrastruktúrában keletkezett kár, az európai gáztárolók alacsony szintje és a nyári hőhullámok miatti erősebb villamosenergia-kereslet is. A jelentés szerint a TTF ára augusztusra 20,9 dollár/millió brit hőegységre emelkedett.
Az amerikai gázpiac ezzel szemben jóval kevésbé volt kitett a közel-keleti sokknak. A Henry Hub ára 9,2 százalékkal, 2,8 dollár/millió brit hőegységre csökkent, amit a bőséges amerikai kínálat és a magas belföldi tárolói készletszint magyarázott.
Nem mindegy, hogy hiány vagy félelem hajtja az árakat
Az IMF külön elemzésben választja szét a tényleges fizikai kínálati zavarokat és a geopolitikai kockázati prémiumot. Utóbbi azt az árfelhajtó hatást jelenti, amely nem a jelenlegi hiányból, hanem a jövőbeli ellátási zavarok beárazott kockázatából fakad.
A különbség gazdaságpolitikai szempontból lényeges. Az IMF szerint a tisztán geopolitikai kockázati sokkok inflációs hatása jellemzően 6-12 hónapon belül lecseng, és nincs statisztikailag kimutatható hatásuk a munkanélküliségre. A tényleges fizikai kínálati zavarok viszont tartósabban emelik az inflációt, és a foglalkoztatási kilátásokat is rontják.
A 2026-os közel-keleti háború ebből a szempontból vegyes sokk volt. Az IMF becslése szerint az olajár-emelkedést a tényleges kínálati kiesés és a geopolitikai kockázati prémium nagyjából hasonló mértékben magyarázta. Ez eltér az ukrajnai háború kezdeti energiapiaci hatásától, amikor az európai gázárakat főként tényleges fizikai kínálati zavarok hajtották.
Jöhet még rosszabb forgatókönyv
Az IMF negatív forgatókönyve szerint, ha a közel-keleti konfliktus 2027 júniusáig elhúzódik, és a Hormuzi-, illetve a Báb el-Mandeb-szoros nagyrészt zárva marad a kereskedelmi hajózás előtt,
az olajár 2026 negyedik negyedéve és 2027 első negyedéve között 130 dollár/hordóig emelkedhet.
Ebben a forgatókönyvben az OPEC olajtermelése 2026-ban 10 százalékkal, 2027-ben 22 százalékkal maradna el az alappályától. Az olajár 2026-ban átlagosan 17 százalékkal, 2027-ben pedig 40 százalékkal lenne magasabb az alapforgatókönyvnél.
A makrogazdasági hatás is jelentős lenne. Az IMF szerint a kedvezőtlen árupiaci és kötvénypiaci forgatókönyv 2027-ben 0,5 százalékponttal csökkentené a globális GDP-növekedést, miközben a globális inflációt 1,1 százalékponttal emelné. Az energiasokk hatása az olaj- és gázimportőr országokban lenne a legfájdalmasabb, különösen ott, ahol az infláció eleve cél felett van, a költségvetési mozgástér pedig szűk.
|Az IMF negatív energiapiaci forgatókönyve
|Mutató
|Érték
|Mértékegység
|Olajár a negatív forgatókönyvben
|130
|dollár/hordó
|OPEC-termelés elmaradása 2026-ban
|-10
|százalék az alappályához képest
|OPEC-termelés elmaradása 2027-ben
|-22
|százalék az alappályához képest
|Olajártöbblet 2026-ban
|17
|százalék az alappályához képest
|Olajártöbblet 2027-ben
|40
|százalék az alappályához képest
|Globális GDP-növekedési hatás 2027-ben
|-0.5
|százalékpont
|Globális inflációs hatás 2027-ben
|1.1
|százalékpont
|Forrás: IMF/WEO, Portfolio
Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
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