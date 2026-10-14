16°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Parragh László:
Gazdaság

Parragh László: "Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt"

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Éles hangvételű, belső levélben támadta meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) jelenlegi vezetését a szervezet korábbi elnöke, Parragh László - írja az ugytudjuk.hu.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke közel 200 címzettnek küldte szét azt a levelet, ami az ugytudjuk.hu szerkesztőségének birtokába jutott.

A címzettek között az országos és megyei kamarai vezetők is megtalálhatóak.

A levél kiszivárgására Parragh László úgy reagált, hogy a bővebb válaszokkal meg szeretné várni a az MKIK szerda délelőtt 10 órára összehívott elnökségi ülését. Ígérete szerint amint ez lezajlott, készséggel áll a sajtó rendelkezésére. 

Parragh László levelét alább változtatás nélkül közöljük:

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: szavaz a parlament a 2026-os költségvetésről, személyi változások az energetikai területen

Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"

Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője

„Tisztelt Címzettek!

Megtehetem, hogy úgy írok nektek, hogy már MKIK küldött sem vagyok. Nagyszerű Nagy Elek elnök úr addig sanyargatta a különböző testületeket, hogy megvonták tőlem a küldötti pozíciót. Ez minősítse, akit kell…

Az MKIK mélyre süllyedt. Amikor elvesztettem a választást, többen arra kértek, kívülről is és főleg belülről, hogy maradjak csendben.

Megtettem. Hívtak az ATV-től a Partizánon át mindenféle sajtó, de úgy gondoltam, hogy 24 évet, majd’ negyed évszázadot az ember nem dob ki.

Hibáztam. Egy buta senkiházi társaság uralta el a kamarát. Tönkretették a KAVOSZ-t, ellopták a pénzét, miként ellopták az MKIK pénzét is. Erősen remélem, hogy akik ebben részt vettek, valahol majd úgy fognak megjelenni a sajtóban, hogy „N. Elek és tsai”.

A parazita három esetben hagyja el a gazdaállatot. 1./ Ha jóllakott (ez persze szóba se jön, hiszen Nagy kéjesen forgatja a leggazdagabb magyarok listáját). 2./ Ha a gazdaállat kimúlt. 3./ Ha eltávolítják.

Ez utóbbit tegyétek meg! A kamarát tönkretették, de talán még va menteni való. Itt lép be a felelősségetek. Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt, ne adjátok a neveteket a Kamara eszméjének elpusztításához!

Nem a levegőbe beszélek. Az engem támogatókkal átéltem a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányokat is, nem beszélve öt Orbán kormányról. No, de hogy világosan lássatok, hadd emeljek ki néhány jellemző elemet Nagy Elek nyilvánosan elérhető életrajzából:

– 1980-ban települt át Magyarországra egy álházassággal. Ez érthető, hiszen akkor Romániából mindenki menekült. Akár a Securitat kapcsolataival, akár bármilyen módon. Jómagam ebben az időszakban Wass Albert regényeinek csempészése miatt börtönben ültem a Ceaușescu- diktatúrában.

– Tehetséges emberről van szó, úgyhogy még abban az évben Nigériában, majd Algériában tűnt fel.

– 1990 -1992 között az Antall-kormányban szereplő Matolcsy György főtanácsadója volt. Ekkorra esik a BÁV és a Főtaxi megszerzése. A előbbi másfél millió forint volt, az utóbbi ötszázezer. El kell ismerni, a tehetség az tehetség.

– Majd jött az MKIK. Talán háromszor futott neki az MKIK elnök pozíciónak, csak azt nem tudta megoldani, hogy Magyarországon az ellene indított büntető ügyeket kivédje. Így aztán rendre visszalépett.

Egyszer már beengedtétek a rókát a tyúkólba. Ne tegyétek meg még egyszer, ne bízzátok rá a kamara jövőjét! Nagy Elek egy gátlástalan bűnöző!

Üdvözlettel: Dr. Parragh László”

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility