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Rábólintott a Költségvetési Tanács a 2026-os büdzsé módosítására, de komoly kockázatokra figyelmeztet
Gazdaság

Rábólintott a Költségvetési Tanács a 2026-os büdzsé módosítására, de komoly kockázatokra figyelmeztet

Portfolio
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A Költségvetési Tanács véleménye szerint a 2026-os költségvetés módosítása jogilag megfelel az adósságszabálynak, de a magas hiány, az emelkedő államadósság és az uniós eljárási kockázatok miatt érdemi fiskális kiigazításra lehet szükség.

A Költségvetési Tanács nem emelt vétót a 2026-os költségvetés módosítása ellen, miután megállapította, hogy a javaslat a megváltozott jogszabályi környezetben nem sérti az államadósság-szabályt.

A testület ugyanakkor jelezte, hogy az államadósság-ráta 2026 végére 77,5 százalékra emelkedhet, ami 2,9 százalékpontos növekedést jelent a 2025-re várt szinthez képest.

A módosított költségvetés 7,5 százalékos GDP-arányos ESA-hiánnyal számol, miközben a központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 7110,1 milliárd forint lehet. A Tanács szerint a javaslatban szereplő 2 százalékos gazdasági növekedés az előrejelzések felső sávjába esik, ezért lefelé mutató kockázatokat hordoznak a globális kereskedelmi feszültségek, a háborús konfliktusok, az energiaárak és az aszály is.

A KT üdvözölte, hogy a kormány a gazdasági és fiskális mutatók jelentős romlása miatt módosítja a büdzsét, de robusztusabb költségvetési szabályokat sürgetett. A testület szerint középtávon olyan pályára van szükség, amely megalapozottan csökkenti az államadósságot és mérsékli a magas kamatkiadásokat.

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A Tanács arra is figyelmeztetett, hogy

az uniós költségvetési szabályok alapján Magyarország esetében fennállhat a túlzottdeficit-eljárás következő szakaszba léptetésének kockázata.

A KT így továbbra is szükségesnek tartja, hogy a kormányzati szektor hiánya a GDP 3 százaléka alá csökkenjen.

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