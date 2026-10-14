Reagált az akkumulátor szövetség vezetője a Debrecenbe tervezett esemény körüli vitára

A Magyar Akkumulátoripari Napok az idei évben 6. alkalommal kerül megrendezésre. Kaderják Péter érdeklődésünkre kiemelte, hogy azért választották ezt a helyszínt, mert szerinte az akkumulátoripari beruházások miatt "a világ megtanulta Debrecen nevét".
A szervezet vezetője szerint
szinte elemi erejű nemzetközi érdeklődés tapasztalható a város és az itt kialakult elektromobilitási ökoszisztéma iránt.
Ez az ipari környezet ugyanis már alkalmas rá, hogy olyan európai gyártású elektromos járműveket állítsanak elő itt, amelyek sikeresen versenyeznek a tengerentúli és távol-keleti versenytársaikkal; Debrecenben készülnek azok az akkumulátorok, és ott működnek azok az akkumulátoripari csúcstechnológiát képviselő szereplők, amelyek nélkül ez nem lenne lehetséges - fogalmazott.
Igyekszünk olyan szakmai kérdésekről párbeszédet folytatni, amelyek a szektor körül folyó vitákhoz is kapcsolódnak, és bízunk benne, hogy sokkal inkább a párbeszéd segíti a válaszok megtalálását, mint az, hogy nem is beszélgetünk ezekről a kérdésekről
– fogalmazott.
A konferencia tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy a debreceni polgárokat érintő kérdéseken kiemelt fókusz legyen; a programban szerepelnek egyebek mellett az iparág környezeti fenntarthatóságával és a kutatás-fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos beszélgetések is – mondta, emlékeztetve, hogy a debreceni egyetemen is működik olyan elektromobilitási klaszter, amely kifejezetten a K+F oldalon kiaknázható lehetőségekkel foglalkozik, és szintén képviselteti magát a konferencián.
Elmondása szerint a korábban rendszeresen a fővárosban tartott rendezvénnyel egy olyan nemzetközi üzleti konferenciát terveznek Debrecenbe vinni, amelyre szokás szerint több mint 20 országból érkeznek előadók és más résztvevők. Az idei konferenciára várják többek között a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC), az energiatárolási értéklánc szereplőit képviselő Energy Storage Europe, a Recharge Europe európai iparági szövetség és számos más nemzetközi szervezet előadóit.
A szakmai rendezvényen az előadók egyebek mellett beszélnének arról, hogy milyennek látják a debreceni fejlesztéseket, de arról is, hogy
melyek azok a jó gyakorlatok, amelyek a helyieket is foglalkoztató aggodalmakra jelenthetnek a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő megoldásokat.
Emellett a konferenciához kapcsolódóan a BMW-vel közösen szervezett találkozón terveik szerint civil képviselők részvételével is beszélgetnének arról, hogy Debrecen szempontjából melyek az e-mobilitási iparág fejlesztésében való részvétel mellett szóló érvek és ellenérvek.
A Magyar Akkumulátoripari Napokra a V4+ országokból is érkeznek előadók, akik abban a panelbeszélgetésben is részt vesznek, amely az elektromobilitási értéklánc fejlesztésnek régiós perspektíváját vitatja majd meg. A járműipari átállás nem csak magyar kérdés, a járműipar az egész régió számára kiemelt iparág, ezért mindenkit nagyon érdekel, hogy ez hogyan, milyen munkamegosztásban vitelezhető ki régiós szinten, és hogy ebben hol lehet Debrecen helye - mondta.
A Magyar Akkumulátor Szövetség álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából is fontos kérdés; az iparág eddig 6000 munkahelyet teremtett Debrecenben, ami akár 20 ezerig is emelkedhet, tehát a helyi társadalom jelentős részének megélhetési lehetőséget jelent, emellett jelentős adóbevételeket is fog termelni.
Igyekszünk olyan szakmai kérdéseket az asztalra tenni és erről párbeszédet folytatni, amelyek kifejezetten a szektor körül folyó nemzetközi és hazai vitákhoz is kapcsolódnak, és bízunk benne, hogy sokkal inkább a párbeszéd segíti a válaszok megtalálását, mint az, hogy nem is beszélgetünk ezekről a kérdésekről
- fogalmaz Kaderják Péter, aki elmondta, mindenképp megkeresi Tárkányi Zsoltot, meghívva őt a konferenciára, illetve a párbeszédbe.
Szeretnénk azt is bemutatni képviselő úrnak, hogy a Szövetség által tagként összefogott 110 iparági szereplő döntően olyan magyar KKV, amely keresi az üzleti lehetőséget ebben az új szektorban, és hogy ezáltal a magyar hozzáadottérték-teremtést is elő tudjuk segíteni - tette hozzá.
A Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője elmondta, némileg meglepte a politikus posztja, mert a korábbi években egyáltalán nem kaptak hasonló jelzést, ezzel együtt továbbra is megtartják a konferenciát, miután reményeik szerint tisztázzák a szerintük félreértésből adódó helyzetet.
Szavai szerint a Szövetség folyamatosan kapcsolatban áll a területen működő civil szervezetekkel, és a szervezeten belül működik egy munkacsoport, ami a kapcsolódó környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi kérdésekkel foglalkozik.
Az EHS munkacsoportot vezető dr. Láng Győző vegyészprofesszor rendszeresen szervez minikonferenciákat, amelyeken, "aki ezen a civil pályán él és mozog" az iparággal kapcsolatban, részt vesz a vitákban és előadást tart - fogalmaz.
Tehát élő kapcsolatunk van ezzel a világgal, mert egyébként személyesen én és a Szövetségből sokan mások is azt gondoljuk, hogy számos olyan kérdés, ami a fenntarthatósággal kapcsolatban felmerül iparági kontextusban, teljesen jogos civil felvetések, mint például a vízkérdés, a szennyezések kérdése, a monitoring vagy a környezeti implementáció - tette hozzá.
Ezekre a kérdésekre az iparág korábban sok esetben nem tudott jó választ adni, pedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az iparág hosszú távon sikeresen működjön Magyarországon
- ismerte el.
Meg vagyunk róla győződve, hogy az iparág képes úgy működni, hogy ezeket a feltételeket teljesíti, de ezt nyilván bizonyítania kell; szerintem ebben a Szövetség mindig partner volt - közölte Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője.
(Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-posztjában azt is sérelmezte, hogy a kormány egyik képviselője úgy tervezett előadást tartani a konferencián, hogy erről nem egyeztetett a térség országgyűlési képviselőivel. Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kedden távozott energetikai államtitkára utóbb cáfolta, hogy a debreceni akkumulátoripari konferencia körüli vita miatt mondott volna le, megerősítve, hogy személyes okok állnak döntése mögött.)
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
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