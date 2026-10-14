Reagált az akkumulátor szövetség vezetője a Debrecenbe tervezett esemény körüli vitára

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Kitart a debreceni helyszín mellett a Magyar Akkumulátor Szövetség, pedig Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára arra kérte őket, hogy ne a városban rendezzék meg a november 4-5-i Magyar Akkumulátoripari Napokat. Kaderják Péter, a szövetség ügyvezetője lapunknak azt mondta, hogy a döntést a debreceni elektromobilitási ökoszisztéma iránti, szinte elemi erejű nemzetközi érdeklődés indokolja. A több mint 20 országból érkező előadók kiemelten foglalkoznak majd a helyieket érintő kérdésekkel, köztük az iparág környezeti fenntarthatóságával. Az ügyvezető elismerte, hogy a vízhasználattal és a szennyezéssel kapcsolatos jogos civil felvetésekre az iparág korábban gyakran nem tudott jó választ adni. Kaderják szerint a helyzet félreértésből adódik, ezért személyesen hívja meg Tárkányi Zsoltot a konferenciára és a párbeszédbe.

A Magyar Akkumulátoripari Napok az idei évben 6. alkalommal kerül megrendezésre. Kaderják Péter érdeklődésünkre kiemelte, hogy azért választották ezt a helyszínt, mert szerinte az akkumulátoripari beruházások miatt "a világ megtanulta Debrecen nevét".

A szervezet vezetője szerint

szinte elemi erejű nemzetközi érdeklődés tapasztalható a város és az itt kialakult elektromobilitási ökoszisztéma iránt.

Ez az ipari környezet ugyanis már alkalmas rá, hogy olyan európai gyártású elektromos járműveket állítsanak elő itt, amelyek sikeresen versenyeznek a tengerentúli és távol-keleti versenytársaikkal; Debrecenben készülnek azok az akkumulátorok, és ott működnek azok az akkumulátoripari csúcstechnológiát képviselő szereplők, amelyek nélkül ez nem lenne lehetséges - fogalmazott.

Igyekszünk olyan szakmai kérdésekről párbeszédet folytatni, amelyek a szektor körül folyó vitákhoz is kapcsolódnak, és bízunk benne, hogy sokkal inkább a párbeszéd segíti a válaszok megtalálását, mint az, hogy nem is beszélgetünk ezekről a kérdésekről

– fogalmazott.

A konferencia tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy a debreceni polgárokat érintő kérdéseken kiemelt fókusz legyen; a programban szerepelnek egyebek mellett az iparág környezeti fenntarthatóságával és a kutatás-fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos beszélgetések is – mondta, emlékeztetve, hogy a debreceni egyetemen is működik olyan elektromobilitási klaszter, amely kifejezetten a K+F oldalon kiaknázható lehetőségekkel foglalkozik, és szintén képviselteti magát a konferencián.

Elmondása szerint a korábban rendszeresen a fővárosban tartott rendezvénnyel egy olyan nemzetközi üzleti konferenciát terveznek Debrecenbe vinni, amelyre szokás szerint több mint 20 országból érkeznek előadók és más résztvevők. Az idei konferenciára várják többek között a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC), az energiatárolási értéklánc szereplőit képviselő Energy Storage Europe, a Recharge Europe európai iparági szövetség és számos más nemzetközi szervezet előadóit.

A szakmai rendezvényen az előadók egyebek mellett beszélnének arról, hogy milyennek látják a debreceni fejlesztéseket, de arról is, hogy

melyek azok a jó gyakorlatok, amelyek a helyieket is foglalkoztató aggodalmakra jelenthetnek a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő megoldásokat.

Emellett a konferenciához kapcsolódóan a BMW-vel közösen szervezett találkozón terveik szerint civil képviselők részvételével is beszélgetnének arról, hogy Debrecen szempontjából melyek az e-mobilitási iparág fejlesztésében való részvétel mellett szóló érvek és ellenérvek.

A Magyar Akkumulátoripari Napokra a V4+ országokból is érkeznek előadók, akik abban a panelbeszélgetésben is részt vesznek, amely az elektromobilitási értéklánc fejlesztésnek régiós perspektíváját vitatja majd meg. A járműipari átállás nem csak magyar kérdés, a járműipar az egész régió számára kiemelt iparág, ezért mindenkit nagyon érdekel, hogy ez hogyan, milyen munkamegosztásban vitelezhető ki régiós szinten, és hogy ebben hol lehet Debrecen helye - mondta.

A Magyar Akkumulátor Szövetség álláspontja szerint ez a helyi gazdaságfejlesztés szempontjából is fontos kérdés; az iparág eddig 6000 munkahelyet teremtett Debrecenben, ami akár 20 ezerig is emelkedhet, tehát a helyi társadalom jelentős részének megélhetési lehetőséget jelent, emellett jelentős adóbevételeket is fog termelni.

Igyekszünk olyan szakmai kérdéseket az asztalra tenni és erről párbeszédet folytatni, amelyek kifejezetten a szektor körül folyó nemzetközi és hazai vitákhoz is kapcsolódnak, és bízunk benne, hogy sokkal inkább a párbeszéd segíti a válaszok megtalálását, mint az, hogy nem is beszélgetünk ezekről a kérdésekről

- fogalmaz Kaderják Péter, aki elmondta, mindenképp megkeresi Tárkányi Zsoltot, meghívva őt a konferenciára, illetve a párbeszédbe.

Szeretnénk azt is bemutatni képviselő úrnak, hogy a Szövetség által tagként összefogott 110 iparági szereplő döntően olyan magyar KKV, amely keresi az üzleti lehetőséget ebben az új szektorban, és hogy ezáltal a magyar hozzáadottérték-teremtést is elő tudjuk segíteni - tette hozzá.

A Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője elmondta, némileg meglepte a politikus posztja, mert a korábbi években egyáltalán nem kaptak hasonló jelzést, ezzel együtt továbbra is megtartják a konferenciát, miután reményeik szerint tisztázzák a szerintük félreértésből adódó helyzetet.

Szavai szerint a Szövetség folyamatosan kapcsolatban áll a területen működő civil szervezetekkel, és a szervezeten belül működik egy munkacsoport, ami a kapcsolódó környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi kérdésekkel foglalkozik.

Az EHS munkacsoportot vezető dr. Láng Győző vegyészprofesszor rendszeresen szervez minikonferenciákat, amelyeken, "aki ezen a civil pályán él és mozog" az iparággal kapcsolatban, részt vesz a vitákban és előadást tart - fogalmaz.

Tehát élő kapcsolatunk van ezzel a világgal, mert egyébként személyesen én és a Szövetségből sokan mások is azt gondoljuk, hogy számos olyan kérdés, ami a fenntarthatósággal kapcsolatban felmerül iparági kontextusban, teljesen jogos civil felvetések, mint például a vízkérdés, a szennyezések kérdése, a monitoring vagy a környezeti implementáció - tette hozzá.

Ezekre a kérdésekre az iparág korábban sok esetben nem tudott jó választ adni, pedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az iparág hosszú távon sikeresen működjön Magyarországon

- ismerte el.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az iparág képes úgy működni, hogy ezeket a feltételeket teljesíti, de ezt nyilván bizonyítania kell; szerintem ebben a Szövetség mindig partner volt - közölte Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője.

(Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-posztjában azt is sérelmezte, hogy a kormány egyik képviselője úgy tervezett előadást tartani a konferencián, hogy erről nem egyeztetett a térség országgyűlési képviselőivel. Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kedden távozott energetikai államtitkára utóbb cáfolta, hogy a debreceni akkumulátoripari konferencia körüli vita miatt mondott volna le, megerősítve, hogy személyes okok állnak döntése mögött.)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt