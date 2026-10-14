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Súlyos hibákat tártak fel a szupermarketeket ért támadás nyomán
Gazdaság

Súlyos hibákat tártak fel a szupermarketeket ért támadás nyomán

Portfolio
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Francia nyomozók keresik azokat a hackereket, akik legalább 350 szupermarket hűtőberendezései felett vették át az irányítást, és forró levegőt fújtak beléjük. A Carrefour, a Monoprix, az Intermarché és a Coopérative U üzleteiben óriási mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszer ment tönkre, a támadást azonban senki sem vállalta, és váltságdíjat sem követeltek. Az érintett egységek a dán Danfoss szoftverét használták, amelynek kritikus hibáit már augusztusban nyilvánosságra hozták, a javítást viszont sok üzemeltető nem telepítette. Szakértők szerint a támadók nyitott kapukat döngettek, így akár szórakozó tinédzserek is állhatnak az akció mögött. A veszély ráadásul nem múlt el, hiszen még mindig legalább 4500 Danfoss-kezelőfelület érhető el közvetlenül az internetről.

Francia nyomozók próbálják azonosítani azokat a hackereket, akik egy kibertámadás során több száz szupermarket hűtőberendezése felett vették át az uralmat, manuálisan felülírva azok hőmérsékleti beállításait.

A példátlan esetről mi is írtunk: a támadók a hűtőrendszereket vezérlő szoftver feltörésével forró levegőt fújtak a berendezésekbe, aminek következtében óriási mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszer ment tönkre

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Az incidens rávilágít az internetre csatlakoztatott ipari vezérlőrendszerek sebezhetőségére. A támadás a Carrefour, a Monoprix, az Intermarché és a Coopérative U áruházláncok legalább 350 üzletét érintette, ami ugyanakkor Franciaország szupermarketjeinek csupán a töredéke.

Egyes párizsi üzletekben a személyzet kedd reggel dobozszámra dobálta ki a megromlott húsárut és a felolvadt fagyasztott termékeket.

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A nyomozókat meglepte, hogy sem hacktivisták, sem zsarolóvírus-csoportok nem vállalták a felelősséget a támadásért, és váltságdíjkövetelés sem érkezett. A hasonló kiberakcióknál a támadók jellemzően igyekeznek gyorsan pénzhez jutni, vagy politikai célokra használják fel a történteket.

Az érintett hűtőegységek a dán Danfoss szoftverét használták. A vállalat közleménye szerint a berendezések jelentős része elérte élettartama végét, így már nem kap szoftver- vagy biztonsági frissítéseket, emellett elavult belső vezérlőprogramot futtat. A Danfoss korábban már figyelmeztette ügyfeleit a frissítések telepítésének és a régi rendszerek lecserélésének fontosságára.

A sebezhetőség nem volt ismeretlen, hiszen a Claroty kiberbiztonsági cég még augusztus 9-én nyilvánosságra hozta a Danfoss AK-SM 800A vezérlőjében rejlő kritikus hibákat. Ezek lehetővé tették a hitelesítés megkerülését és a távoli kódfuttatást a kompromittált eszközökön.

A biztonsági javítás azóta elérhető, azonban sok üzemeltető nem telepítette.

Kiberbiztonsági szakértők szerint a támadás alapvető biztonsági hiányosságokra vezethető vissza, elsősorban a frissítések elmulasztására, valamint arra, hogy az eszközök kezelőfelületei közvetlenül elérhetők voltak az internetről. Ken Munro, a brit Pen Test Partners szakértője szerint a támadók nyitott kapukat döngettek, így akár szórakozó tinédzserek is felelősek lehetnek az akcióért.

A probléma ráadásul továbbra is fennáll, mivel a Shodan keresőmotor adatai szerint kedden még mindig legalább 4500 Danfoss-kezelőfelület volt közvetlenül elérhető a hálózaton. A francia Onyphe kiberbiztonsági cég megállapította, hogy ezeknek csupán a töredékén fut a szoftver legfrissebb verziója, míg az elavult, sérülékeny változatok továbbra is tömegesen vannak jelen a nyilvánosan hozzáférhető felületeken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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