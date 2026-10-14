Találtak egy 4500 év körüli hajóroncsot, amely a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete

Bár a hajó faszerkezete nem maradt fenn, a kutatóknak sikerült ókori kerámia tárolóedényeket, úgynevezett amforákat kiemelniük a tengerből. Az agyag elemzése alapján az edényeket valószínűleg a Jordán-völgyben készítették a kora bronzkorban, és a szakértők szerint

olívaolaj vagy bor szállítására szolgálhattak.

Hasonló amforák korábban az egyiptomi Gíza, Szakkara és Abuszír piramisai mellett, valamint Trójában és Krétán is előkerültek. Ez arra utal, hogy ebben az időszakban kiterjedt tengeri kereskedelmi hálózat kötötte össze ezeket a régiókat.

A kutatók feltételezése szerint a hajó a levantei partvidék valamelyik kikötőjéből indult útnak, és Trója vagy Kréta felé tartott, amikor elsüllyedt.

Az egyik legkiemelkedőbb lelet egy kilenc jelet és két lyukat viselő amfora, amelyről a szakértők úgy vélik, köpülőedényként szolgálhatott sajt vagy vaj készítéséhez. Ez arra enged következtetni, hogy a tengerészek a hosszabb utakra kecskéket is vittek magukkal a fedélzetre, hogy útközben friss tejtermékeket állíthassanak elő.

A feltárást Hakan Öniz egyetemi docens vezette az Antalyai Múzeum irányításával, a Török Kulturális és Turisztikai Minisztérium engedélyével. Az eredményeket a Journal of Maritime Archaeology című szakfolyóiratban publikálták.

Címlapkép forrása: Turkish Ministry of Culture and Tourism/Handout/Anadolu via Getty Images