13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Találtak egy 4500 év körüli hajóroncsot, amely a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete
Gazdaság

Találtak egy 4500 év körüli hajóroncsot, amely a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Régészek Törökország partjainál, a Kekova-sziget közelében bukkantak rá a világ eddig ismert legrégebbi hajóroncsára. A leletet 4400–4700 évesre datálják, vagyis nagyjából abban az időszakban épülhetett, amikor a gízai nagy piramis is - jelentette a Sky News.

Bár a hajó faszerkezete nem maradt fenn, a kutatóknak sikerült ókori kerámia tárolóedényeket, úgynevezett amforákat kiemelniük a tengerből. Az agyag elemzése alapján az edényeket valószínűleg a Jordán-völgyben készítették a kora bronzkorban, és a szakértők szerint

olívaolaj vagy bor szállítására szolgálhattak.

Hasonló amforák korábban az egyiptomi Gíza, Szakkara és Abuszír piramisai mellett, valamint Trójában és Krétán is előkerültek. Ez arra utal, hogy ebben az időszakban kiterjedt tengeri kereskedelmi hálózat kötötte össze ezeket a régiókat.

A kutatók feltételezése szerint a hajó a levantei partvidék valamelyik kikötőjéből indult útnak, és Trója vagy Kréta felé tartott, amikor elsüllyedt.

Még több Gazdaság

Változhatnak a kamionstop szabályai

Válság a hazai folyókon: 60 ezer kamionnyi áru szállítását kellett törölni

Gázolt a vonat: teljes vágányzár van érvényben

Az egyik legkiemelkedőbb lelet egy kilenc jelet és két lyukat viselő amfora, amelyről a szakértők úgy vélik, köpülőedényként szolgálhatott sajt vagy vaj készítéséhez. Ez arra enged következtetni, hogy a tengerészek a hosszabb utakra kecskéket is vittek magukkal a fedélzetre, hogy útközben friss tejtermékeket állíthassanak elő.

A feltárást Hakan Öniz egyetemi docens vezette az Antalyai Múzeum irányításával, a Török Kulturális és Turisztikai Minisztérium engedélyével. Az eredményeket a Journal of Maritime Archaeology című szakfolyóiratban publikálták.

Címlapkép forrása: Turkish Ministry of Culture and Tourism/Handout/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentét tett a kormány
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Beköszön a tél Magyarországra: jégdara és fagypont alatti hideg jöhet a héten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility