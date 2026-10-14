Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Láng István 2012-ben került az OVF-hez, ahol 2018-ig főigazgató-helyettes volt, majd 2018-tól átvette a szervezet vezetését.

A végleges utód kinevezéséig

az intézmény irányítását Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese veszi át,

aki megbízott vezetőként felel a szervezet feladatainak ellátásáért az átmeneti időszakban.

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Az újonnan megbízott vezető a nevével nyáron a szélesebb nyilvánosság is találkozhatott, mikor egy kormányzati sajtótájékoztatón részletesen bemutatta a paksi Duna-szakaszra tervezett fenékküszöböt, amelyre a kritikusan alacsonnyá váló dunai vízállás és a Paksi Atomerőmű biztonságos működtetéséhez volt szükség. A műtárgy szeptemberre mintegy 50 centiméterrel emelte meg a Duna szintjét az atomerőműnél, amely a rendkívül alacsony vízállás miatt enélkül nem tudna működni. A szakemberek tájékoztatása szerint a konstrukció novemberre készülhet el teljesen.

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