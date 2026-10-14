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Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője
Gazdaság

Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Portfolio
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Lemondott Láng István Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője- közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán. A tárca közlése szerint Láng utódját pedig pályázat útján választják majd ki.

Láng István 2012-ben került az OVF-hez, ahol 2018-ig főigazgató-helyettes volt, majd 2018-tól átvette a szervezet vezetését.

A végleges utód kinevezéséig

az intézmény irányítását Gacsályi József, az OVF eddigi műszaki főigazgató-helyettese veszi át,

aki megbízott vezetőként felel a szervezet feladatainak ellátásáért az átmeneti időszakban.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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