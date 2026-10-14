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Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament
Gazdaság

Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament

Portfolio
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Váratlan lemondások hozták el kedden az energetikai terület vezetésének átalakítását, hiszen személyes okokra hivatkozva távozott Tótth András energetikáért felelős államtitkár, és lemondott Juhász Edit, a MEKH elnöke is. Juhász Edit utódja október 16-tól Losonczy Géza lesz. A parlament a Médiatanácsba csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasította. Az EU Tanácsa feloldotta a jogállamisági mechanizmus keretében elrendelt intézkedéseket, az Országgyűlés pedig megszavazta, hogy a fuvarozók év végéig literenként 25 forintot igényelhetnek vissza a gázolaj jövedéki adójából.
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Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament

A hazai belpolitikában szerdán sem lassul a tempó: az Országgyűlés plenáris ülése harmadik napjába lép, az eseményekről a Portfolio élőben tudósít. Kedden este váratlanul lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és Juhász Edit, a MEKH elnöke is, azaz az energetikai tárcában komoly személyi átalakulás zajlik most.

A keddi nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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A rezsicsökkentés marad, máshol inkább a piacra bízná az árakat a kormány

Bár a rezsicsökkentés fenntartásáért mindent megtesz, az üzemanyagoknál nem avatkozna be a piaci árakba a kormány – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a nyári energiakrízis után fókuszba került Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási esélyeit kedvezőnek látja, de hangsúlyozta, hogy ez még nem ígéret - még úgy sem, hogy eközben Paks II. óriási késésben van. Emellett az Otthoni Energiatároló Programról, a téli gázellátásról, a szélerőművekről és a stratégiai olajtartalékok felhasználásáról is kérdeztük. Az interjú Tótth András energetikai államtitkár kedd esti lemondása előtt készült.

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