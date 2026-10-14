Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament
A hazai belpolitikában szerdán sem lassul a tempó: az Országgyűlés plenáris ülése harmadik napjába lép, az eseményekről a Portfolio élőben tudósít. Kedden este váratlanul lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és Juhász Edit, a MEKH elnöke is, azaz az energetikai tárcában komoly személyi átalakulás zajlik most.
A keddi nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
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Személyes okokra hivatkozva lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár,megbízatása már kedden meg is szűnt. Lemondott Juhász Edit, a MEKH elnöke is, utóda Losonczy Géza lesz október 16-i hatállyal, hétéves megbízatással.
- A Médiatanácsba csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg a parlament, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Megvannak az NVVH elnökhelyettesei is: Ötvös Károly, Gellért Károly Árpád és Terhes Tibor Dávid.
- Az EU Tanácsa feloldotta a jogállamisági feltételességi mechanizmus keretében elrendelt intézkedéseket, Piotr Serafin uniós biztos fontos mérföldkőnek nevezte a döntést.
- Vitézy Dávid egy közlekedési konferencián elmondta, hogy a kormány új autópályák helyett a meglévő úthálózat és hidak felújítására fókuszál, az állam pedig 2027 tavaszán visszaveszi a gyorsforgalmi utak üzemeltetését a koncessziós partnerektől.
- Az Országgyűlés megszavazta, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából.
- Magyar Péter szerint a paksi fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű a rekordalacsony Duna-vízállás mellett is folyamatosan üzemel, jelenleg rekord mértékű, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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Bár a rezsicsökkentés fenntartásáért mindent megtesz, az üzemanyagoknál nem avatkozna be a piaci árakba a kormány – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a nyári energiakrízis után fókuszba került Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási esélyeit kedvezőnek látja, de hangsúlyozta, hogy ez még nem ígéret - még úgy sem, hogy eközben Paks II. óriási késésben van. Emellett az Otthoni Energiatároló Programról, a téli gázellátásról, a szélerőművekről és a stratégiai olajtartalékok felhasználásáról is kérdeztük. Az interjú Tótth András energetikai államtitkár kedd esti lemondása előtt készült.
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