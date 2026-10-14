Tisza-kormány: szavaz a parlament a 2026-os költségvetésről, személyi változások az energetikai területen

Orbán Anita külügyminiszter is beszámolt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának (GAC) keddi döntéséről, mely alapján a magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye.

Az EU Tanácsa kedden elfogadta a Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és az Erasmus+ és a Horizont Európa programok újra teljes körűen megnyílnak a magyar hallgatók és kutatók előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a Bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat.

A 2026/27-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét pályázhatnak Erasmus-programokra,

a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférnek a Horizont Európához, négy és fél év után ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint európai társaik - zárta bejegyzését Orbán Anita külügyminiszter.