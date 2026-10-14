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Tisza-kormány: szavaz a parlament a 2026-os költségvetésről, személyi változások az energetikai területen
Gazdaság

Tisza-kormány: szavaz a parlament a 2026-os költségvetésről, személyi változások az energetikai területen

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Váratlan lemondások történtek kedden az energetikai terület vezetésében, hiszen személyes okokra hivatkozva távozott Tótth András energetikáért felelős államtitkár, és lemondott Juhász Edit, a MEKH elnöke is. Juhász Edit utódja október 16-tól Losonczy Géza lesz. Szerdán szintén távozott hivatalából Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője. Nap közben olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy maga Kapitány István miniszter is távozhat, de a tárcavezető cáfolta ezen lapértesüléseket. Eközben folytatódik a parlament plenáris ülése is, az MNB 2025-ös beszámolójának tárgyalását környezetvédelmi és médiatörvény-módosítási javaslat vitája következik, majd délután a 2026-os költségvetési törvény módosításáról szavaznak a képviselők.
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Parragh László: "Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt"

Éles hangvételű, belső levélben támadta meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) jelenlegi vezetését a szervezet korábbi elnöke, Parragh László - írja az ugytudjuk.hu.

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Parragh László:
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Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"

"Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker" – mondta Karácsony Gergely arról, miért tartaná fontosnak, hogy Budapest olimpiát rendezhessen. A főpolgármester szerint a játékok nemcsak sporteseményt, hanem a város újradefiniálását és régóta halogatott fejlesztések megvalósulását is jelenthetnék. Eközben a párizsi olimpia szervezői saját tapasztalataik alapján arról beszéltek, hogyan lehet egy ekkora eseményt a városfejlesztési célok szolgálatába állítani.

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Karácsony Gergely az olimpiáról:
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Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője

Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere Facebook-bejegyzésben reagált a hírre, miszerint Láng István lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezető tisztségéről. A tárcavezető posztjában kiemelte, hogy a vízügyi szakember közel negyvenéves pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik, a minisztérium most formálódó hosszú távú stratégiájában viszont sokkal inkább a vízmegtartásra helyeznék a hangsúlyt. A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a tisztség betöltésére.

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Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője
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Magyar Péter: nem fontolgatom a lemondásom, és Kapitány István sem

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is határozottan cáfolta, hogy le akarnának mondani. A HVG korábban arról írt, hogy Tótth András energetikai államtitkár keddi váratlan távozása után Kapitány lemondása is szóba került, méghozzá a miniszter saját kezdeményezésére. A minisztérium szerda reggel hivatalosan cáfolta az értesülést.

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Magyar Péter: nem fontolgatom a lemondásom, és Kapitány István sem
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Bayer Judit: szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát

Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra - mondta a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

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Bayer Judit: szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát
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Érkeznek az EU-s források: így jutnak el a gazdaságba az MFB-n keresztül

Az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a fejlesztési bank előtt kettős feladat áll: kezelnie kell a korábbi működésből fakadó kihívásokat, miközben új stratégiát, célrendszert és szervezeti működést kell kialakítania. Gerendás János kiemelte: a banknak a kereskedelmi pénzintézetekkel együttműködve kell támogatnia a magyar gazdaság fejlődését.

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Érkeznek az EU-s források: így jutnak el a gazdaságba az MFB-n keresztül
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Kapitány István: nem mondtam le, és nem is fogok

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a hvg forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tótth András energetikai államtitkár keddi, váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva, alig öt hónap után távozott a posztjáról.

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Kapitány István: nem mondtam le, és nem is fogok
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Vitézy Dávid bejelentette: gyökeres változás jön az ország legnépszerűbb kerékpáros útvonalán

Hazai és a napokban feloldott európai uniós forrásokból összesen közel húsz kilométeren újul meg a Balatoni Bringakör. Az északi partot érintő, két párhuzamos fejlesztési program célja a balesetveszélyes, tönkrement szakaszok helyreállítása és kiszélesítése. A kisebb, állami finanszírozású munkálatok már a 2027-es kerékpáros szezonra elkészülnek, míg a nagyobb, átfogó uniós beruházások 2029-re fejeződnek be - tudósított a Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter.

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Vitézy Dávid bejelentette: gyökeres változás jön az ország legnépszerűbb kerékpáros útvonalán
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Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője

Lemondott Láng István Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője- közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán. A tárca közlése szerint Láng utódját pedig pályázat útján választják majd ki.

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Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője
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A 2026/27-es tanévtől újra lehet pályázni az Erasmusra

Orbán Anita külügyminiszter is beszámolt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának (GAC) keddi döntéséről, mely alapján a magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye.

Az EU Tanácsa kedden elfogadta a Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és az Erasmus+ és a Horizont Európa programok újra teljes körűen megnyílnak a magyar hallgatók és kutatók előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a Bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat.

A 2026/27-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét pályázhatnak Erasmus-programokra,

a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférnek a Horizont Európához, négy és fél év után ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint európai társaik - zárta bejegyzését Orbán Anita külügyminiszter.

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Megszületett a várva várt döntés: megnyílnak az újabb pénzcsapok Magyarország számára és a kapuk a diákok előtt

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Megszólalt a Kereskedelmi Szövetség új főtitkára, készek tárgyalni a versenytorzító intézkedések kivezetési menetrendjéről

A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palackvisszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez - közölte a Pénzcentrum.

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Megszólalt a Kereskedelmi Szövetség új főtitkára, készek tárgyalni a versenytorzító intézkedések kivezetési menetrendjéről
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Kármán András: "Az Alkotmánybíróság döntése nem törli el a szolidaritási hozzájárulást"

Az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése nem törölte el az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, csupán eljárási hiányosságok miatt az év végéig a rendszer újraszabályozására kötelezte a jogalkotót - számolt be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi médiában. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a fizetési kötelezettség addig is érvényben marad, a kormány pedig szakmai egyeztetéseket szorgalmaz a településekkel egy alkotmányos, kiszámítható és szolidáris finanszírozási modell kidolgozása érdekében.

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Kármán András:
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Megszólalt a minisztérium: kiemelkedő helyzetben várja a telet Magyarország

Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, ami a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) szerint 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig.

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Megszólalt a minisztérium: kiemelkedő helyzetben várja a telet Magyarország
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Kivonultak a befektetők a lakáspiacról: kétszer annyi időbe telik eladni az ingatlanokat

Megállt az ingatlanpiaci drágulás Magyarországon 2026 harmadik negyedévében, Budapesten pedig már egyértelmű árcsökkenés tapasztalható. A vevők alkupozíciója jelentősen javult, az értékesítési idő megnőtt, miközben a befektetők elhagyták a piacot. A forgalom jócskán visszaesett, így az eladások száma nemcsak az egy évvel ezelőtti, hanem a 2024-es időszaktól is elmarad.

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Kivonultak a befektetők a lakáspiacról: kétszer annyi időbe telik eladni az ingatlanokat
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Átalakul a közmédia, több törvényt is tárgyal az Országgyűlés: fontos döntések előtt a parlament

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös beszámolójáról, valamint a két közmédia céggel kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatokról tárgyal az Országgyűlés szerdán.

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Átalakul a közmédia, több törvényt is tárgyal az Országgyűlés: fontos döntések előtt a parlament
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Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament

A hazai belpolitikában szerdán sem lassul a tempó: az Országgyűlés plenáris ülése harmadik napjába lép, az eseményekről a Portfolio élőben tudósít. Kedden este váratlanul lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és Juhász Edit, a MEKH elnöke is, azaz az energetikai tárcában komoly személyi átalakulás zajlik most.

A keddi nap legfontosabb eseményei a következők voltak:

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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Ma éjjel lejár a határidő: két új adó jön Magyarországon

Lezárul a vagyonadóról, valamint a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése szerdán éjfélkor.

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A rezsicsökkentés marad, máshol inkább a piacra bízná az árakat a kormány

Bár a rezsicsökkentés fenntartásáért mindent megtesz, az üzemanyagoknál nem avatkozna be a piaci árakba a kormány – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a nyári energiakrízis után fókuszba került Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási esélyeit kedvezőnek látja, de hangsúlyozta, hogy ez még nem ígéret - még úgy sem, hogy eközben Paks II. óriási késésben van. Emellett az Otthoni Energiatároló Programról, a téli gázellátásról, a szélerőművekről és a stratégiai olajtartalékok felhasználásáról is kérdeztük. Az interjú Tótth András energetikai államtitkár kedd esti lemondása előtt készült.

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Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
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