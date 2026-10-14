Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentést tett a kormány

A Visegrádi Négyek kormányfőivel tárgyalt a miniszterelnök
Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben a Visegrádi Négyek kormányfőivel egyeztetett. A Facebookon azt írta, hogy csütörtökön közösen képviselik a közép-európai álláspontot.
Változhatnak a kamionstop szabályai
Felülvizsgálja a kormány a nehéz teherautók közlekedését korlátozó szabályokat, köztük a kamionstopot, emellett megvizsgálják a tranzitúthálózat bővítésének lehetőségét és az útdíjellenőrzés megerősítését is. Az érintett minisztereknek november 30-ig kell elkészíteniük az ezekről szóló előterjesztéseket – olvasható a Magyar Közlönyben.
Évek után megállapodás született a Norvég Alapról
Lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028-as időszakáról, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes.
Magyar Péter: Magyarországot kárpótolni kell az Orbán-kormány 2 milliárd eurós hibája miatt
Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány nem mondott le a jogállamisági viták miatt végleg elveszített, mintegy 2,1 milliárd eurós uniós támogatás pótlásáról. A Portfolio kérdésére elmondta, következő hétéves uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretne elérni, és az ír elnökség legújabb javaslata már mintegy egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak. A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson a kormány számára a migrációs szabályok szigorítása a legfontosabb kérdés, emellett a napi egymillió eurós uniós bírság megszüntetéséről is tárgyal. Magyar bejelentette, hogy a 2027-es költségvetés tervezete október 19-én vagy 20-án kerülhet az Országgyűlés elé, az öregségi nyugdíjminimumot pedig legalább 120 ezer forintra emelik. A kormányfő pénteken hivatalos kétoldalú találkozón tárgyal Volodimir Zelenszkijjel a kárpátaljai magyarok helyzetéről.
Bejelentette Vitézy Dávid: megjelent a legjobban várt funkció a MÁV okostelefonos alkalmazásában
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a MÁVPlusz okostelefonos alkalmazásban is megjelent az eddig csak az internetes honlapról elérhető grafikus helyfoglalás funkció.
Csendben fogy el a magyar vidék, vele egész Európa – Brüsszelben most ezt akarják megállítani
Az Európai Unió régióinak csaknem 72 százalékában csökkenhet a lakosság 2050-ig, ezért Brüsszel a helyben maradás jogát állítja a fejlesztéspolitika középpontjába. Raffaele Fitto, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Régiók és Városok Európai Hetén hangsúlyozta, hogy a testület 2027 elejére önálló stratégiát készít a maradás jogának (Right to Stay) elvéről. A cél az, hogy az elköltözés szabad döntés legyen, és ne a munkahelyek, a közszolgáltatások vagy a megfizethető lakhatás hiánya kényszerítse ki. Magyarország különösen érintett, hiszen az ország belső regionális különbségei uniós összevetésben is jelentősek, a sérülékenységi index pedig mind a nyolc hazai régióban romlott. A stratégia sorsa végül a 2028–2034-es uniós költségvetésen múlik, amelynek nagyságáról és elosztásáról éles vita zajlik már a csütörtök-pénteki EU-csúcson is.
Reagált az akkumulátor szövetség vezetője a Debrecenbe tervezett esemény körüli vitára
Kitart a debreceni helyszín mellett a Magyar Akkumulátor Szövetség, pedig Tárkányi Zsolt debreceni országgyűlési képviselő, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára arra kérte őket, hogy ne a városban rendezzék meg a november 4-5-i Magyar Akkumulátoripari Napokat. Kaderják Péter, a szövetség ügyvezetője lapunknak azt mondta, hogy a döntést a debreceni elektromobilitási ökoszisztéma iránti, szinte elemi erejű nemzetközi érdeklődés indokolja. A több mint 20 országból érkező előadók kiemelten foglalkoznak majd a helyieket érintő kérdésekkel, köztük az iparág környezeti fenntarthatóságával. Az ügyvezető elismerte, hogy a vízhasználattal és a szennyezéssel kapcsolatos jogos civil felvetésekre az iparág korábban gyakran nem tudott jó választ adni. Kaderják szerint a helyzet félreértésből adódik, ezért személyesen hívja meg Tárkányi Zsoltot a konferenciára és a párbeszédbe.
Kézírással szerepelt a kormányhatározaton, ki kapja a milliárdos megbízást - újabb ügyben tett feljelentést a Miniszterelnökség
Hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség egy közel hárommilliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében. A megbízást közbeszerzés nélkül, a koronavírus-járványra hivatkozva kötötték meg egy korábbi miniszter cégével, a dokumentumokat pedig évtizedekre titkosították. A gyanú szerint a nyertes kiléte már az eljárás megindítása előtt eldőlt, a kifizetett közpénz pedig nem állt arányban az elvégzett munkával - olvasható a Magyarország Kormánya által kiadott közleményben.
Rábólintott a Költségvetési Tanács a 2026-os büdzsé módosítására, de komoly kockázatokra figyelmeztet
A Költségvetési Tanács véleménye szerint a 2026-os költségvetés módosítása jogilag megfelel az adósságszabálynak, de a magas hiány, az emelkedő államadósság és az uniós eljárási kockázatok miatt érdemi fiskális kiigazításra lehet szükség.
Brüsszelbe indult Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök elindult Brüsszelbe, az uniós csúcstalálkozóra - derül ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből. A csúcs programjában a külső határok védelme, az energiaválság kezelése és a hétéves uniós költségvetés szerepel. A kormányfő emellett tárgyal a Visegrádi Négyek vezetőivel, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és egy kohéziós egyeztetésen, pénteken pedig négyszemközti megbeszélést folytat Ukrajna elnökével is.
Kármán András: 6,3 milliárd forintos segítséget jelent a fuvarozóknak a kedden elfogadott intézkedés
A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség-támogatást kapnak – közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-on.
A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót.
A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak.
Lemondott a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke
Benyújtotta lemondását Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöke szerdán.
Reagált az MKIK Parragh László kiszivárgott levelére
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleményben reagált Parragh kiszivárgott László levelére.
Megszólalt a Magyar Fejlesztési Bank: ezt kell tudni a Ganz Ábrahám Hitelprogramról
A jövőben Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok (Ganz nullás hitelek) márkanéven érhetők el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) még nyitott, kedvező finanszírozást biztosító uniós hitelprogramok – közölte a bank. A konstrukciók széles körű beruházási célokra vehetők igénybe 0 százalékos kamattal és banki költségektől mentesen. A nap folyamán korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a Ganz Ábrahám Hitelprogram indulását.
Kapitány István bejelentette: indul a Ganz Ábrahám Hitelprogram
Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám-program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz- és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől – jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Megszólalt Tótth András: cáfolja, hogy a debreceni vita miatt mondott volna le
Nem a debreceni akkumulátoripari konferencia körüli vita miatt mondott le, hanem valóban személyes okokból – mondta Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kedden távozott energetikai államtitkára.
Parragh László: "Ne támogassatok egy senkiházit, egy fehér galléros bűnözőt"
Éles hangvételű, belső levélben támadta meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) jelenlegi vezetését a szervezet korábbi elnöke, Parragh László - írja az ugytudjuk.hu.
Karácsony Gergely az olimpiáról: "Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker"
"Ennek a társadalomnak iszonyatosan hiányzik egy nagy, közös siker" – mondta Karácsony Gergely arról, miért tartaná fontosnak, hogy Budapest olimpiát rendezhessen. A főpolgármester szerint a játékok nemcsak sporteseményt, hanem a város újradefiniálását és régóta halogatott fejlesztések megvalósulását is jelenthetnék. Eközben a párizsi olimpia szervezői saját tapasztalataik alapján arról beszéltek, hogyan lehet egy ekkora eseményt a városfejlesztési célok szolgálatába állítani.
Elmondta Gajdos László, miért mondott le a vízügy vezetője
Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere Facebook-bejegyzésben reagált a hírre, miszerint Láng István lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezető tisztségéről. A tárcavezető posztjában kiemelte, hogy a vízügyi szakember közel negyvenéves pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez és az árvízvédelemhez kötődik, a minisztérium most formálódó hosszú távú stratégiájában viszont sokkal inkább a vízmegtartásra helyeznék a hangsúlyt. A minisztérium néhány napon belül kiírja a pályázatot a tisztség betöltésére.
Magyar Péter: nem fontolgatom a lemondásom, és Kapitány István sem
Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is határozottan cáfolta, hogy le akarnának mondani. A HVG korábban arról írt, hogy Tótth András energetikai államtitkár keddi váratlan távozása után Kapitány lemondása is szóba került, méghozzá a miniszter saját kezdeményezésére. A minisztérium szerda reggel hivatalosan cáfolta az értesülést.
Bayer Judit: szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát
Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra - mondta a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.
Érkeznek az EU-s források: így jutnak el a gazdaságba az MFB-n keresztül
Az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a fejlesztési bank előtt kettős feladat áll: kezelnie kell a korábbi működésből fakadó kihívásokat, miközben új stratégiát, célrendszert és szervezeti működést kell kialakítania. Gerendás János kiemelte: a banknak a kereskedelmi pénzintézetekkel együttműködve kell támogatnia a magyar gazdaság fejlődését.
Kapitány István: nem mondtam le, és nem is fogok
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a hvg forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tótth András energetikai államtitkár keddi, váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva, alig öt hónap után távozott a posztjáról.
Vitézy Dávid bejelentette: gyökeres változás jön az ország legnépszerűbb kerékpáros útvonalán
Hazai és a napokban feloldott európai uniós forrásokból összesen közel húsz kilométeren újul meg a Balatoni Bringakör. Az északi partot érintő, két párhuzamos fejlesztési program célja a balesetveszélyes, tönkrement szakaszok helyreállítása és kiszélesítése. A kisebb, állami finanszírozású munkálatok már a 2027-es kerékpáros szezonra elkészülnek, míg a nagyobb, átfogó uniós beruházások 2029-re fejeződnek be - tudósított a Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter.
Távozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője
Lemondott Láng István Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője- közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán. A tárca közlése szerint Láng utódját pedig pályázat útján választják majd ki.
A 2026/27-es tanévtől újra lehet pályázni az Erasmusra
Orbán Anita külügyminiszter is beszámolt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának (GAC) keddi döntéséről, mely alapján a magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye.
Az EU Tanácsa kedden elfogadta a Bizottság javaslatát, így lezárult a jogállamisági feltételességi eljárás, és az Erasmus+ és a Horizont Európa programok újra teljes körűen megnyílnak a magyar hallgatók és kutatók előtt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a Bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat.
A 2026/27-es tanévtől a magyar egyetemisták ismét pályázhatnak Erasmus-programokra,
a kutatók és az egyetemek pedig újra hozzáférnek a Horizont Európához, négy és fél év után ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint európai társaik - zárta bejegyzését Orbán Anita külügyminiszter.
Megszólalt a Kereskedelmi Szövetség új főtitkára, készek tárgyalni a versenytorzító intézkedések kivezetési menetrendjéről
A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palackvisszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez - közölte a Pénzcentrum.
Kármán András: "Az Alkotmánybíróság döntése nem törli el a szolidaritási hozzájárulást"
Az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése nem törölte el az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, csupán eljárási hiányosságok miatt az év végéig a rendszer újraszabályozására kötelezte a jogalkotót - számolt be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi médiában. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a fizetési kötelezettség addig is érvényben marad, a kormány pedig szakmai egyeztetéseket szorgalmaz a településekkel egy alkotmányos, kiszámítható és szolidáris finanszírozási modell kidolgozása érdekében.
Megszólalt a minisztérium: kiemelkedő helyzetben várja a telet Magyarország
Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, ami a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) szerint 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig.
Kivonultak a befektetők a lakáspiacról: kétszer annyi időbe telik eladni az ingatlanokat
Megállt az ingatlanpiaci drágulás Magyarországon 2026 harmadik negyedévében, Budapesten pedig már egyértelmű árcsökkenés tapasztalható. A vevők alkupozíciója jelentősen javult, az értékesítési idő megnőtt, miközben a befektetők elhagyták a piacot. A forgalom jócskán visszaesett, így az eladások száma nemcsak az egy évvel ezelőtti, hanem a 2024-es időszaktól is elmarad.
Átalakul a közmédia, több törvényt is tárgyal az Országgyűlés: fontos döntések előtt a parlament
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös beszámolójáról, valamint a két közmédia céggel kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatokról tárgyal az Országgyűlés szerdán.
Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament
A hazai belpolitikában szerdán sem lassul a tempó: az Országgyűlés plenáris ülése harmadik napjába lép, az eseményekről a Portfolio élőben tudósít. Kedden este váratlanul lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és Juhász Edit, a MEKH elnöke is, azaz az energetikai tárcában komoly személyi átalakulás zajlik most.
A keddi nap legfontosabb eseményei a következők voltak:
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Személyes okokra hivatkozva lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár,megbízatása már kedden meg is szűnt. Lemondott Juhász Edit, a MEKH elnöke is, utóda Losonczy Géza lesz október 16-i hatállyal, hétéves megbízatással.
- A Médiatanácsba csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg a parlament, a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Megvannak az NVVH elnökhelyettesei is: Ötvös Károly, Gellért Károly Árpád és Terhes Tibor Dávid.
- Az EU Tanácsa feloldotta a jogállamisági feltételességi mechanizmus keretében elrendelt intézkedéseket, Piotr Serafin uniós biztos fontos mérföldkőnek nevezte a döntést.
- Vitézy Dávid egy közlekedési konferencián elmondta, hogy a kormány új autópályák helyett a meglévő úthálózat és hidak felújítására fókuszál, az állam pedig 2027 tavaszán visszaveszi a gyorsforgalmi utak üzemeltetését a koncessziós partnerektől.
- Az Országgyűlés megszavazta, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából.
- Magyar Péter szerint a paksi fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű a rekordalacsony Duna-vízállás mellett is folyamatosan üzemel, jelenleg rekord mértékű, 61 centiméteres duzzasztást sikerül elérni.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követhetjük. A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
Ma éjjel lejár a határidő: két új adó jön Magyarországon
Lezárul a vagyonadóról, valamint a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése szerdán éjfélkor.
A rezsicsökkentés marad, máshol inkább a piacra bízná az árakat a kormány
Bár a rezsicsökkentés fenntartásáért mindent megtesz, az üzemanyagoknál nem avatkozna be a piaci árakba a kormány – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a nyári energiakrízis után fókuszba került Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási esélyeit kedvezőnek látja, de hangsúlyozta, hogy ez még nem ígéret - még úgy sem, hogy eközben Paks II. óriási késésben van. Emellett az Otthoni Energiatároló Programról, a téli gázellátásról, a szélerőművekről és a stratégiai olajtartalékok felhasználásáról is kérdeztük. Az interjú Tótth András energetikai államtitkár kedd esti lemondása előtt készült.
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