Új támogatások jönnek a víz megtartására

Két új Vízprémium-felhívás került be a KAP frissített pályázati menetrendjébe, amelyek az ökológiai célú vízpótlást, valamint a csapadékból származó többletvizek és belvizek helyben tartását ösztönözhetik – közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter.

A társadalmi egyeztetés az év végére várható, a támogatási kérelmek benyújtása pedig a tervek szerint 2027 második negyedévében indulhat.

A miniszter szerint a mezőgazdaságban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a lehulló csapadékot ne csak elvezessék, hanem lehetőség szerint helyben tartsák, és ezzel segítsék a táj természetes vízháztartását. A két tervezett program ezt a célt szolgálhatja.

Az egyik Vízprémium-felhívás az ökológiai célú vízpótlást,

a másik a csapadékból származó többletvizek és belvizek helyben tartását ösztönözheti.

Bóna szerint ezek a gazdálkodás mellett a természeti környezet szempontjából is fontosak lehetnek.

A miniszter úgy látja, a vízmegtartás a termőföld állapotát, a termelés biztonságát és a következő évek gazdálkodási lehetőségeit is érinti. A következő lépés az év végére tervezett társadalmi egyeztetés lesz.

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