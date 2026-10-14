6°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb díjat kell fizetni a netes csomagrendelésnél
Gazdaság

Újabb díjat kell fizetni a netes csomagrendelésnél

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében, amelyek Magyarországon is kötelezőek. Az interneten rendelt küldeményekre a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvám mellett további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni, amely a csomag értékétől független, így a 150 eurónál drágább küldeményeket is érinti. A díjat nem a vásárlóknak kell intézniük, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja végzi.

November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében:

  • egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai,
  • másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni.

A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését - írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az új, 2 eurós szabály - az uniós vámreform részeként -

valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.

Az Európai Unió július 1-jétől már 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiscsomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül kell novembertől további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni.

Még több Gazdaság

Olajársokkra figyelmeztet az IMF – a Hormuzi-szoros lett a világgazdaság egyik legnagyobb kockázata

Átalakul a közmédia, több törvényt is tárgyal az Országgyűlés: fontos döntések előtt a parlament

Tisza-kormány: lemondott Tótth András és a MEKH elnöke is, szerdán is ülésezik a parlament

Mivel az uniós szabályozás értelmében az új kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy

a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük.

A csomagok vámkezelését, így a vám- és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Egyébként a 2 eurós kezelési díj 75 százaléka - az átalányvámhoz hasonlóan - az Európai Unió költségvetését illeti.

Másrészt november 1-jétől a vám-árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat. A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős.

A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
Amerikában az eladók diktáltak
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility