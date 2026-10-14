Újabb díjat kell fizetni a netes csomagrendelésnél

November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező csomagok vámkezelésében, amelyek Magyarországon is kötelezőek. Az interneten rendelt küldeményekre a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvám mellett további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni, amely a csomag értékétől független, így a 150 eurónál drágább küldeményeket is érinti. A díjat nem a vásárlóknak kell intézniük, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja végzi.

November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében:

egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai ,

a , másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni.

A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését - írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az új, 2 eurós szabály - az uniós vámreform részeként -

valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.

Az Európai Unió július 1-jétől már 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiscsomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül kell novembertől további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni.

Mivel az uniós szabályozás értelmében az új kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti. Lényeges, hogy

a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük.

A csomagok vámkezelését, így a vám- és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Egyébként a 2 eurós kezelési díj 75 százaléka - az átalányvámhoz hasonlóan - az Európai Unió költségvetését illeti.

Másrészt november 1-jétől a vám-árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat. A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős.

A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.

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