Válság a hazai folyókon: 60 ezer kamionnyi áru szállítását kellett törölni

A rekordalacsony dunai vízállás és az augusztus közepe óta tartó paksi hajózási zárlat miatt eddig mintegy másfél millió tonna áru szállítása maradt el, ami nagyjából 60 ezer kamion rakományának felel meg. A Magyar Hajózási Szövetség alelnöke szerint a kiesés az export-, import- és tranzitforgalmat egyaránt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint Pakson minden idők legalacsonyabb vízállását mérik, az atomerőmű azonban működik. Ez a honvédség közreműködésével épített fenékküszöbnek köszönhető, amely több mint 60 centiméterrel emeli meg a vízszintet az erőműnél. Rövid távon nem várható javulás, mert a következő napokban is csak nagyon kevés csapadék esik a vízgyűjtő területeken.

A rekordalacsony dunai vízállás és az augusztus közepe óta tartó paksi hajózási zárlat miatt eddig mintegy másfél millió tonna áru szállítását kellett törölni, ami nagyjából 60 ezer kamion rakományának felel meg – mondta Bencsik Attila, a Magyar Hajózási Szövetség alelnöke az RTL Híradónak.

A hajóforgalom már a nyár közepén akadozni kezdett az alacsony vízállás miatt, a paksi zárlat pedig tovább súlyosbította a helyzetet.

Bencsik szerint a kieső másfél millió tonna az export-, import- és tranzitforgalmat egyaránt érinti.

A Duna rendkívül alacsony vízállása az atomerőmű működését is érinti. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint Pakson jelenleg minden idők legalacsonyabb vízállását mérik, az atomerőmű azonban működik.

Augusztus elején az alacsony vízállás miatt az erőmű négy blokkjából hármat teljesen le kellett állítani, a negyedik pedig csak csökkentett kapacitással működött. Azóta Pakson fenékküszöb épült, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint több mint 60 centiméterrel emeli meg a vízszintet az erőműnél. A vízügy szerint enélkül jelenleg is kritikus lenne a helyzet, a létesítmény azonban így zavartalanul működhet.

A fenékküszöb építésében a honvédség is részt vett. A honvédelmi miniszter múlt heti tájékoztatása szerint 979 katona dolgozott a munkálatokon, amelyek során több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be. A kivitelezéshez különleges műszaki és légi katonai képességeket is igénybe vettek.

Rövid távon nem várható érdemi javulás. A vízügy tájékoztatása szerint a magyarországi folyók vízgyűjtő területein a következő napokban is csak nagyon kevés csapadék várható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán