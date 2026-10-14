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Változhatnak a kamionstop szabályai
Gazdaság

Változhatnak a kamionstop szabályai

Portfolio
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Felülvizsgálja a kormány a nehéz teherautók közlekedését korlátozó szabályokat, köztük a kamionstopot, emellett megvizsgálják a tranzitúthálózat bővítésének lehetőségét és az útdíjellenőrzés megerősítését is. Az érintett minisztereknek november 30-ig kell elkészíteniük az ezekről szóló előterjesztéseket – olvasható a Magyar Közlönyben.

A döntés a vasúti és közúti árufuvarozói szakma képviselőivel folytatott egyeztetések után született. A kormány szerint közép- és hosszú távú intézkedésekre van szükség a hazai árufuvarozói szektor versenyképességének növeléséhez. A most elrendelt felülvizsgálatok annak a fuvarozói csomagnak a hosszabb távú elemeihez kapcsolódnak, amelynek részeként korábban már döntés született a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó emeléséről is.

Erősítenék az ellenőrzéseket

A közúti, valamint az útdíjellenőrzési és útdíjbehajtási kapacitások növelése érdekében át kell tekinteni az ellenőrzést végző hatóságok szervezeti működését, létszámát, technikai eszközeit és informatikai kapacitásait. A közlekedési és beruházási, a vidék- és településfejlesztési, a belügyi, valamint a pénzügyi tárcának november végéig kell javaslatot készítenie arról, hogyan lehet bővíteni és hatékonyabbá tenni az ellenőrzéseket.

A háttérben szereplő korábbi kormányzati közlés szerint az útdíjellenőrzés szigorítása már része volt az októberben bejelentett intézkedéscsomagnak, amelyben a minisztérium, a Magyar Közút, a NAV és a rendőrség együttműködéséről is szó volt.

Változhat a tranzitúthálózat

Külön felülvizsgálják a teherforgalmi és tranzitszabályokat, ezen belül a súlykorlátozással érintett utak használatára vonatkozó előírásokat. A közlekedési és beruházási miniszternek úgy kell javaslatot készítenie a tranzitúthálózat lehetséges bővítéséről, hogy közben továbbra is elsőbbséget élvezzen a lakosság védelme a teherforgalomtól.

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A nehéz teherautók közlekedését korlátozó szabályozást, vagyis a kamionstopra vonatkozó előírásokat is áttekintik

. A közlekedési és beruházási miniszternek ennek lehetséges módosításáról szintén november 30-ig kell előterjesztést készítenie.

A mostani határozat előzménye, hogy a fuvarozói érdekképviseletek október elején többek között az útdíjcsalók elleni erősebb fellépést, a 20 tonnás korlátozások, a kamionstop és a tranzitúthálózat felülvizsgálatát kérték. Az októberben bejelentett csomag az azonnali pénzügyi intézkedések között a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok esetében literenként 25 forinttal magasabb jövedékiadó-visszaigénylést is tartalmaz az év végéig.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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