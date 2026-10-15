A gatyánkat is kifizetjük, ha szabálytalankodunk Horvátországban

Davor Božinović miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter ismertette a társadalmi egyeztetés előtt álló jogszabálytervezetet. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy 2025-ben 261-en vesztették életüket a horvát utakon, és bár 2026-ban némi javulás mutatkozott, a növekvő forgalom és az infrastruktúra fejlesztései miatt elengedhetetlen a közlekedésbiztonsági kultúra erősítése.

A biztonsági öv használatának elmulasztásáért és a gyerekek szabálytalan szállításáért kiszabható bírság 130-ról (47 320 forint) 200 euróra (72 800 forint) emelkedik.

(72 800 forint) emelkedik. A szabálytalan parkolás alapbírsága a korábbi 30 euróról (10 920 forint) 60 euróra (21 840 forint) nő, míg a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken történő jogosulatlan várakozásért 150 eurós (54 600 forint) bírságot kell fizetni.

(21 840 forint) nő, míg a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken történő jogosulatlan várakozásért (54 600 forint) bírságot kell fizetni. Amennyiben a szabálytalanul parkoló jármű közvetlenül veszélyezteti a közlekedés biztonságát vagy akadályozza a mentőszolgálat haladását, a bírság összege akár a 300 eurót (109 200 forint) is elérheti.

Az illegális utcai versenyek, a driftelés és a gyorsulási bemutatók szervezőire és résztvevőire 2000-től (728 000 forint) 5000 euróig (1 820 000 forint) terjedő pénzbírság, továbbá akár 60 napos elzárás és hat hónapos vezetéstől való eltiltás szabható ki.

Újdonság a közösségi médiában való közzététel szankcionálása is, így a szabálytalan közlekedésről készült felvételek rögzítéséért és megosztásáért akár 2000 eurós (728 000 forint) bírság is kiszabható.

Az új törvény bevezeti az elektromos rollerek kötelező nyilvántartásba vételét a belügyminisztériumnál. A regisztrációt a műszaki vizsgálat során kiadott matrica igazolja, amelyet a rendőrök számára jól látható helyen kell elhelyezni. Azok a szülők vagy gondviselők, akik 14 év alatti gyermeknek engedélyezik az elektromos roller használatát, vagy a megengedettnél nagyobb teljesítményű roller üzemeltetését teszik lehetővé, 1000-től (364 000 forint) 3000 euróig (1 092 000 forint) terjedő bírságra számíthatnak. A védősisak viselésének elmulasztásáért 100 eurós (36 400 forint) bírságot irányoz elő a jogszabály.

A tervezet további újdonságai közé tartozik, hogy

az elektromos járművek zöld hátterű rendszámtáblát kapnak,

a taxik számára pedig külön rendszámtípust vezetnek be. A Horvát Hegyimentő Szolgálatot (HGSS) hivatalosan is beemelik a sürgősségi szolgálatok rendszerébe a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat mellé. Emellett bővítik a közlekedési szabálysértésekre vonatkozó

határon átnyúló adatcserét is,

hogy a járművek regisztrációjának országától függetlenül azonos büntetést kapjanak a szabályszegő járművezetők.

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