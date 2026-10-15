A történelem második legnagyobb ebolajárványa tombol az afrikai országban, már több ezer áldozat van

Újabb kongói tartományra terjedt át az ebola: Észak-Ubangi a nyolcadik érintett tartomány, amely ráadásul a Közép-afrikai Köztársasággal határos, ez pedig tovább nehezíti a járvány megfékezését.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban május közepén kihirdetett ebolajárvány – amelyet a Bundibugyo-típusú ebolavírus okoz – mára a valaha dokumentált második legnagyobb ebolajárvánnyá vált, hiszen eddig több mint 9000 megbetegedést és több mint 4000 halálesetet regisztráltak. Két egészségügyi tisztviselő csütörtökön közölte, hogy Észak-Ubangiban két esetet igazoltak, amelyeket a kongói hatóságok hivatalosan még nem jelentettek be.

Nord-Ubangi. Forrás: Google Maps

A járvány gócpontja továbbra is Ituri tartomány, bár az utóbbi időben Észak-Kivuban is megugrott a megbetegedések száma. Emellett Dél-Kivu, Tshopo, Haut-Uele, Bas-Uele és Dél-Ubangi tartományban is regisztráltak fertőzéseket.

Egy észak-ubangii egészségügyi tisztviselő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a Bas-Uele tartomány határához közeli Wapinda egészségügyi körzetben, egy bányászati területen gyanús halálesetek sorozata hívta fel a figyelmet a vírus jelenlétére. A vett mintákat a tartományi laboratóriumban és Kinshasában is elemezték.

A járvány a Kongón belüli terjedés mellett a szomszédos országokat is elérte.

Ugandát ugyan augusztusban ebolamentessé nyilvánították, Kenyában viszont a hónap elején azonosították az első fertőzöttet, szerdán pedig bejelentették a második esetet is, aki az első beteg közeli családtagja.

Forrás: Reuters

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