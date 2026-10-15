Anticiklon peremére kerül Magyarország: jégdarazápor is eshet

A Kárpát-medence időjárását jelenleg egy anticiklon pereme határozza meg. A nap folyamán a vastagabb felhőzet fokozatosan felszakadozik, a fátyolfelhők elvonulnak, a helyükön pedig gomolyfelhők képződnek.

A felhőzet a Dunántúlon oszlik fel a leggyorsabban, így ott várható a legtöbb napsütés. Ezzel szemben a tőlünk keletre örvénylő hidegcsepp hatására a keleti és északkeleti országrészben felhősebb marad az idő, és helyenként gyenge csapadék is kialakulhat.

Napközben többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél. Késő estére a levegő jelentősen lehűl,

a hőmérséklet 1 és 10 fok közé esik vissza.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio