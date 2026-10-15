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Anticiklon peremére kerül Magyarország: jégdarazápor is eshet
Gazdaság

Anticiklon peremére kerül Magyarország: jégdarazápor is eshet

Portfolio
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Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, így az ország nagy részén napos időre számíthatunk, 14 és 19 fok közötti csúcshőmérséklettel. A keleti tájakon ugyanakkor felhősebb maradhat az ég, ahol néhol záporok, esetleg jégdarazáporok is előfordulhatnak - írta a HungaroMet.

A Kárpát-medence időjárását jelenleg egy anticiklon pereme határozza meg. A nap folyamán a vastagabb felhőzet fokozatosan felszakadozik, a fátyolfelhők elvonulnak, a helyükön pedig gomolyfelhők képződnek.

A felhőzet a Dunántúlon oszlik fel a leggyorsabban, így ott várható a legtöbb napsütés. Ezzel szemben a tőlünk keletre örvénylő hidegcsepp hatására a keleti és északkeleti országrészben felhősebb marad az idő, és helyenként gyenge csapadék is kialakulhat.

Napközben többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél. Késő estére a levegő jelentősen lehűl,

a hőmérséklet 1 és 10 fok közé esik vissza.

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Fátyolfelhős
13°C
0%
11:00
Erősen fátyolfelhős
14°C
0%
12:00
Közepesen felhős
15°C
0%
13:00
Közepesen felhős
16°C
0%
14:00
Közepesen felhős
16°C
0%
15:00
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Derült
15°C
0%
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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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