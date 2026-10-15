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Áttörés a rák elleni küzdelemben Magyarországon, könnyített eljárásrendben érhető el az egyik készítmény
Gazdaság

Áttörés a rák elleni küzdelemben Magyarországon, könnyített eljárásrendben érhető el az egyik készítmény

Portfolio
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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ október 15-i döntése értelmében könnyített eljárásrendben vált alkalmazhatóvá a Keytruda daganatellenes gyógyszer a rosszindulatú melanóma műtét előtti kezelésére. A jóváhagyás ugyanakkor nem jelent automatikus állami finanszírozást, így sok betegnek továbbra is a hosszadalmas egyedi méltányossági eljárásra kell támaszkodnia - jelentette a Telex.

A széles körben ismert, pembrolizumab hatóanyagú immunterápiás készítmény a szervezet saját immunrendszerét mozgósítja a rákos sejtek ellen. A gyógyszert korábban több daganattípus – például a tüdő-, az emlő- és a bőrrák – kezelésében is sikerrel alkalmazzák. Bár a mostani döntés orvosszakmai szempontból megkönnyíti a melanómás betegek műtét előtti terápiáját,

a készítményhez való tényleges hozzáférés Magyarországon továbbra is korlátozott marad.

A társadalombiztosítás jelenleg csak meghatározott daganattípusok és kezelési formák esetén fedezi automatikusan a költségeket. Minden más esetben a betegeknek egyedi méltányossági kérelmet kell benyújtaniuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK). Onkológusok arra figyelmeztetnek, hogy az adminisztrációs folyamat heteket is igénybe vehet, ami a gyorsan romló állapotú rákbetegeknél drasztikusan csökkentheti a gyógyulás esélyét.

A NEAK ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a sürgős, életveszélyes eseteket soron kívül bírálják el.

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A szigorú finanszírozási rend legfőbb oka a terápia rendkívül magas ára, mivel egyetlen kezelés költsége meghaladja az 1,8 millió forintot. A NEAK 2019 óta már több mint 125 milliárd forintot fizetett ki a készítmény beszerzésére. A statisztikák szerint évente mintegy ezer beteg folyamodik egyedi támogatásért, és a kérelmek közel kilencven százalékát végül jóvá is hagyják. A gyógyszer új indikációinak automatikus támogatási rendszerbe történő befogadása azonban eddig rendkívül lassú folyamat volt, hiszen az ilyen döntések meghozatala átlagosan 441 napot vett igénybe.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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