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Beidézték Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is a parlamentbe
Gazdaság

Beidézték Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is a parlamentbe

MTI
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Hat egykori igazságügyi miniszter, egy korábbi államtitkár és egy volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület célja a hazai végrehajtói hálózat átfogó átvilágítása és a Schadl–Völner-ügy hátterének feltárása, hogy a jövőben egy igazságosabb, emberségesebb és nonprofit alapon működő rendszer jöhessen létre.

A bizottság az október 28-i és november 13-i ülésein személyesen hallgatja meg Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence és Varga Judit egykori tárcavezetőket, továbbá Répássy Róbert volt államtitkárt és Kiss Ferenc korábbi végrehajtót. Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek benyújtási határideje november 9.

Toroczkai László, a testület elnöke az ülésen jelezte, hogy a legutóbbi sajtóhírek tükrében indokoltnak tartja Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének szóbeli meghallgatását is. Bár erről egyelőre nem született hivatalos döntés, az elnök a nyilvánosságon keresztül kérte fel a volt főügyészt a jelentkezésre, mivel meggyőződése szerint érdemi információkkal tudna szolgálni a visszaélésekről.

A bizottság elnöke külön kitért Kiss Ferenc beidézésére is. A volt végrehajtó az elmúlt több mint egy évtizedben végzett tényfeltáró munkája során már a nyilvánosság előtt is beszélt a végrehajtói praxisok adásvételéről, állításait pedig titokban rögzített hangfelvételekkel is alá tudja támasztani. Toroczkai hangsúlyozta, hogy az érintettek meghallgatásával a rendszer jogi, pénzügyi és felügyeleti működését, valamint a kinevezések mögött meghúzódó esetleges politikai befolyásolási mechanizmusokat kívánják feltárni.

A munkaterv szerint a következő hónapokban összesen több mint hatvan embert hallgatnak meg, vagy kérnek fel írásbeli nyilatkozattételre.

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A mostani beidézésekről a bizottság szinte teljesen egyhangúlag döntött, egyedül Tuzson Bence esetében tartózkodott a kormánypárti frakciók nevében szavazó Nacsa Lőrinc.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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