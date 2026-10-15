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Bombafenyegetés Budapesten: átvizsgálták az iskolákat a tűzszerészek, elindult az eljárás
Gazdaság

Bombafenyegetés Budapesten: átvizsgálták az iskolákat a tűzszerészek, elindult az eljárás

MTI
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Bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni két budapesti, XV. kerületi iskolát csütörtökön. A rendőrségi átvizsgálás során nem találtak robbanószert, a Nemzeti Nyomozó Iroda azonban terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást.

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola még szerda este kapott fenyegető üzenetet, amelyet továbbítottak is a helyi rendőrkapitányságnak. Cserdiné Németh Angéla polgármester tájékoztatása szerint a hatóságok csütörtök reggel haladéktalanul megkezdték az érintett épületek kiürítését és átvizsgálását.

Az intézmények arra kérték a szülőket, hogy ezen a napon tartsák otthon a gyermekeiket, a már ügyeletben lévő diákokat pedig vigyék haza. A tanulók biztonságos elhelyezéséről azonnal gondoskodtak, így akit nem tudtak rögtön hazavinni, arra ideiglenesen a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában vigyáztak.

Az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök déli közleményében megerősítette, hogy a tűzszerészek mindkét épületet alaposan átfésülték,

de robbantásra alkalmas eszközt vagy robbanóanyagot nem találtak.

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Bár a fenyegetés vaklármának bizonyult, a fenyegetéssel összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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