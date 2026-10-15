Bombafenyegetés Budapesten: két iskolát is ki kellett üríteni

Bombafenyegetés miatt ürítettek ki két XV. kerületi oktatási intézményt csütörtök reggel. A rendőrség megkezdte a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola épületének átvizsgálását, a diákokat pedig biztonságos helyre kísérték.

Cserdiné Németh Angéla polgármester tájékoztatása szerint az érintett iskolák még szerda este kapták meg a fenyegető üzeneteket, így a hatóságok csütörtök reggel azonnal megkezdték a helyszínek átvizsgálását.

A gyerekek biztonságos elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodtak. Azokat a tanulókat, akikért a szülők nem tudtak azonnal megérkezni, a Pestújhelyi Közösségi Házban és a Hartyán Általános Iskolában helyezték el, ahol felügyeletet biztosítanak számukra.

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium közleményéből kiderült, hogy

a bombafenyegetést az elkövetők a helyi rendőrségnek is elküldték.

Az intézmény arra kérte a szülőket, hogy aznap egyáltalán ne indítsák útnak a gyerekeket, az ügyeletben lévő diákokat pedig mielőbb vigyék haza.

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