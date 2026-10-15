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Cser-Palkovics a kormánnyal való tárgyalások után: óvatos optimizmussal várjuk a 2027-es büdzsé önkormányzati számait
Gazdaság

Cser-Palkovics a kormánnyal való tárgyalások után: óvatos optimizmussal várjuk a 2027-es büdzsé önkormányzati számait

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Nagy várakozással tekint Székesfehérvár a 2027-es állami költségvetés önkormányzatokat érintő számai elé – derült ki Cser-Palkovics András polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetsége társelnökének bejegyzéséből. A városvezető szerint a közelmúltban a minisztériumban elhangzottak alapján "nagyon óvatos optimizmusra" is lehet ok.

A polgármester annak kapcsán írt a jövő évi költségvetésről, hogy Székesfehérvár befizette a várost terhelő szolidaritási hozzájárulás idei utolsó, csaknem 3,6 milliárd forintos részletét. A város 2026-ban összesen mintegy 9,5 milliárd forintot fizet be ezen a jogcímen az állami költségvetésbe.

Cser-Palkovics András azt írta, tisztában volt vele, hogy a szolidaritási hozzájárulás azonnali eltörlése vagy nagyságrendi csökkentése nem reális, ugyanakkor a rendszer jelenlegi formáját hosszabb távon nem tartja fenntarthatónak.

A szolidaritási hozzájárulás mostani nagyságrendje már nem csak a fejlesztések elől viszi el a pénzt, hanem a stabil működést is veszélyeztetheti

– vélekedett. A polgármester szerint politikai, majd jogalkotási megoldásra van szükség, mivel az önkormányzati szektor egyre komolyabb pénzügyi és működési nehézségekkel szembesül. Székesfehérváron például az idei adóbevételek várhatóan jelentősen elmaradnak a tervezettől a helyi gazdaság lassulása miatt, miközben a kiadások (mint az energia- és üzemanyagköltségek) emelkednek.

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Nagy kíváncsisággal várjuk tehát a 2027. évi állami költségvetésben szereplő, önkormányzatokat érintő számokat

– írta Cser-Palkovics András, hozzátéve: a minisztériumban a hét elején hallottak alapján van némi alap az óvatos optimizmusra.

Azért számít hírnek az, hogy Székesfehérvár befizette a szolidaritási hozzájárulás utolsó részletét, mert korábban Budaörs bejelentette, hogy egy alkotmánybírósági döntésre alapozva ők nem utalnak majd. A hozzájárulás körüli önkormányzati feszültségekre reagálva Kármán András pénzügyminiszter szerdán külön bejegyzésben kérte a városvezetőket, hogy teljesítsék a kötelezettségüket. (A 2026-os szolidaritási hozzájárulást több részletben kell befizetni, az idei utolsó részlet fizetési határideje a mai nap, október 15.)
A poszt másik figyelemreméltó része, hogy Cser-Palkovics András arról beszélt, hogy a kormánnyal való tárgyalások után óvatosan optimista a jövő évi büdzsé önkormányzatokat érintő számaival kapcsolatban, hiszen az ugyanezeken a tárgyalásokon résztvevő Pintér Bence győri polgármester korábban többször hangsúlyozta, hogy a szolidaritási hozzájárulást a kormány szerinte csak "jelképes mértékben" tervezi csökkenteni jövőre.

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