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Döntött a brit kormány: hozzányúlnak az érzékeny nyugdíjszabályhoz – Megszólalt a szakma
Gazdaság

Döntött a brit kormány: hozzányúlnak az érzékeny nyugdíjszabályhoz – Megszólalt a szakma

Portfolio
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Az Egyesült Királyságban az állami nyugdíj úgynevezett hármas garanciájának ("triple lock") eltörlése számos kérdést nyit ki a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról, a nyugdíjak megfelelő mértékéről és az időskori szegénységről – hangzott el a liverpooli Pensions UK éves konferenciáján, amiről az FT Adviser számolt be.

Andy Burnham brit miniszterelnök döntött a még 2011-ben bevezetett tripla zár mechanizmusának megszüntetéséről. Az eddigi rendszer évente

  • az infláció,
  • az átlagos bérnövekedés vagy
  • 2,5 százalék

közül a legmagasabbal emelte az állami nyugdíjat, ami az IFS (Institute for Fiscal Studies) szerint egyfajta felfelé torzító hatást eredményezett, vagyis a költségek folyamatosan és kiszámíthatatlanul nőttek. Heidi Karjalainen, az IFS vezető kutatóközgazdásza hangsúlyozta, hogy az inflációhoz kötött indexálás továbbra is érvényben marad, a reform pedig 4-20 milliárd font közötti megtakarítást hozhat a költségvetésnek, miközben jelentősen javítja a kiszámíthatóságot.

George Dollner, a Pensions UK stratégiai igazgatója szerint a vita nem korlátozódhat pusztán a költségekre. Négy kulcsterületet emelt ki, amelyek a fenntarthatóság, a megfelelő ellátási szint, az állami nyugdíj társadalompolitikai keretezése, valamint a bizalom és a kiszámíthatóság. Mint fogalmazott, ha az állami nyugdíj értéke az elkövetkező években a jövő generációi számára az átlagkereset mintegy 30-31 százalékán rögzül, akkor biztosítani kell, hogy ez legalább a minimálisan elfogadható megélhetési szintet garantálja. Dollner ennek érdekében egy politikától független, országos nyugdíjtanács felállítását javasolta.

A Fabian Society kutatása rávilágított arra, hogy a lakosság nagy része nem érti a nyugdíjrendszer működését, és tart a változásoktól – különösen azok, akik amúgy is kedvezőtlen helyzetre számítanak időskorukra.

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Saskia Otto, a társaság kutatója emlékeztetett, hogy

jelenleg 1,7 millió nyugdíjas él szegénységben az Egyesült Királyságban, miközben az aktív munkavállalókat is komolyan nyomasztják a megélhetési és lakhatási terhek.

A megszólalók egyetértettek abban, hogy az állami nyugdíj önmagában való emelése nem oldaná meg az időskori szegénység problémáját. Saskia Otto kiemelte, hogy felmérésük szerint még ha az állami nyugdíjat a Pensions UK által meghatározott minimális megélhetési szintre emelnék is, a nyugdíjasok egyötöde így is albérletben kényszerülne élni. "A nyugdíjasok alacsony életszínvonalának egyetlen legnagyobb kiváltó oka a lakhatási egyenlőtlenség" – fogalmazott. Emellett tízből kilenc új állami nyugdíjas nem is a teljes összeget kapja kézhez.

A szakértők abban is egyetértettek, hogy az automatikus munkahelyi nyugdíjbeléptetés (auto-enrolment) kulcsszerepet játszhat a megtakarítási hiány áthidalásában. Heidi Karjalainen azt is felvetette, hogy egy évtizeddel a 2016-os új állami nyugdíjrendszer bevezetése után indokolt-e még a születési dátum szerinti megkülönböztetés a két rendszer között. A nyugdíjkorhatár esetleges emelésével kapcsolatban a panel úgy vélekedett, hogy elengedhetetlen a fokozatos bevezetés, hogy a munkavállalóknak legyen idejük felkészülni a változásokra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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