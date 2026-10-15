Egymásra szakadtak az emeletek: tömegtragédiába torkollott a felelőtlenség Pakisztánban

A tragédia helyi idő szerint reggel 8:48-kor következett be az Al-Kair oktatási központban, ahol három tanteremben összesen 110 diák vett részt az órákon.
A felső szint tetőszerkezete a lenti tantermekre szakadt rá, így az épület két szintje is összeomlott.
Az áldozatok többsége 13 év alatti, alacsony jövedelmű családokból származó gyermek volt, valamint egy pedagógus. A mentőakció négy-öt órán át tartott; a televíziós felvételeken látható volt, amint a mentőcsapatok tagjai puszta kézzel túrták a romokat, és vérző gyerekeket vittek a mentőautókhoz.
A sérültek közül hárman kritikus állapotban vannak súlyos fejsérüléseik miatt, a többieket az ellátást követően hazaengedték – közölte a Lady Reading Kórház szóvivője.
Az iskola tulajdonosát letartóztatták, és büntetőeljárás indult ellene.
Mian Szaíd pesávari rendőrfőnök szerint az épület szerkezete eleve gyenge volt, a tetőt pedig túlterhelték az utólagos ráépítésekkel.
A feldúlt hozzátartozók az iskola felelőtlenségét és a hatósági ellenőrzések hiányát okolták.
Statuáljanak példát, hogy senki ne merjen iskolát nyitni pusztán pénzszerzésből, megfelelő feltételek nélkül
– mondta Mohammad Zamán, aki két unokaöccsét veszítette el a katasztrófában.
Pakisztán a bruttó hazai termékének alig egy százalékát fordítja oktatásra, ezért sok család olcsó magániskolákra szorul, amelyek gyakran rossz állapotú, bérelt épületekben működnek, minimális hatósági felügyelet mellett. Júniusban a keleti Lahorban hasonló eset történt, amikor egy rozoga épületben tartott különórán 14 gyermek halt meg tetőbeomlás következtében.
Az iskola Haiber-Pahtunhva tartomány székhelyének egyik szegény, zsúfolt negyedében állt. A tartományban vasárnap Ászif Ali Zardári elnök szükségállapotot hirdetett, azzal vádolva a tartományi kormányt, hogy képtelen kezelni a szomszédos Afganisztánból érkező iszlamista fenyegetést – ezt az érintettek visszautasították. Sabáz Saríf miniszterelnök szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.
Forrás: Reuters
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