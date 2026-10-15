Egyszerűen megőrülnek a befektetők Magyarországért

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 44,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 298% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 23,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,59% és 5,61% között szórt, az átlaghozam 5,6% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 30 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 181,75 milliárd forint volt, így a lefedettség 909% lett.
Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 90 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,34% és 5,37% között szórt, az átlaghozam 5,36% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 33 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 11 ponttal volt kisebb.
Az 5 éves lejáratú, 2033/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.
A kereslet 35,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett.
Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,47% és 5,5% között szórt, az átlaghozam 5,49% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 17 ponttal volt kisebb. Érdemes megjegyezni, hogy a referenciahozam mögötti referenciapapír (2031/B) nem egyezik meg a mai aukción értékesített állampapírral.
A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-10-15
|3Y
|2029/C
|15 000
|44 652
|23 500
|5,61
|5,60
|5,59
|2026-10-15
|10Y
|2037/A
|20 000
|181 745
|90 000
|5,37
|5,36
|5,34
|2026-10-15
|5Y
|2033/C
|20 000
|35 500
|20 000
|5,50
|5,49
|5,47
|2026-10-13
|3M
|D270217
|30 000
|58 730
|30 000
|5,19
|5,14
|5,10
|2026-10-08
|12M
|D270818
|30 000
|46 900
|31 500
|5,17
|5,14
|5,10
|2026-10-07
|6M
|D270428
|20 000
|15 190
|13 500
|5,20
|5,15
|5,05
|2026-09-24
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 321
|5 000
|5,94
|5,92
|5,90
|2026-08-27
|15Y
|2041/A
|15 000
|31 605
|15 000
|5,62
|5,60
|5,60
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: mohd izzuan
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