Egyszerűen megőrülnek a befektetők Magyarországért

Rendkívül erős kereslet mutatkozott a magyar állampapírok iránt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) mai aukcióján, ahol a hozamok is jelentősen csökkentek. A legnagyobb érdeklődés a 10 éves papírt övezte, amelyre több mint 181 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, így az ÁKK a felkínált 20 milliárd helyett 90 milliárd forintnyit adott el. Az átlaghozam 5,36 százalék lett, ami 33 bázisponttal marad el a papír előző aukcióján mért szinttől. A 3 éves papírból a tervezett 15 milliárd helyett 23,5 milliárd forintnyit értékesítettek 5,6 százalékos átlaghozammal, ami 30 bázispontos csökkenést jelent. Az 5 éves lejáratból a meghirdetett 20 milliárd forintnyi ajánlatot fogadták el 5,49 százalékos átlaghozam mellett.

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A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 44,65 milliárd forint volt, így a lefedettség 298% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 23,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,59% és 5,61% között szórt, az átlaghozam 5,6% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 30 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 181,75 milliárd forint volt, így a lefedettség 909% lett.

Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 90 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,34% és 5,37% között szórt, az átlaghozam 5,36% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 33 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 11 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2033/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 35,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 178% lett.

Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,47% és 5,5% között szórt, az átlaghozam 5,49% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 17 ponttal volt kisebb. Érdemes megjegyezni, hogy a referenciahozam mögötti referenciapapír (2031/B) nem egyezik meg a mai aukción értékesített állampapírral.

A 3 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-10-15 3Y 2029/C 15 000 44 652 23 500 5,61 5,60 5,59 2026-10-15 10Y 2037/A 20 000 181 745 90 000 5,37 5,36 5,34 2026-10-15 5Y 2033/C 20 000 35 500 20 000 5,50 5,49 5,47 2026-10-13 3M D270217 30 000 58 730 30 000 5,19 5,14 5,10 2026-10-08 12M D270818 30 000 46 900 31 500 5,17 5,14 5,10 2026-10-07 6M D270428 20 000 15 190 13 500 5,20 5,15 5,05 2026-09-24 20Y 2051/G 15 000 14 321 5 000 5,94 5,92 5,90 2026-08-27 15Y 2041/A 15 000 31 605 15 000 5,62 5,60 5,60 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: mohd izzuan

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