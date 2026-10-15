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Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
Gazdaság

Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik

Portfolio
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Két hónappal meghosszabbította a bíróság Hidvégi József, Fonyód korábbi fideszes polgármestere és a helyi városüzemeltetési cég ügyvezetőjének letartóztatását. A gyanúsítottak így továbbra is letartóztatásban maradnak abban a büntetőügyben, amely százmilliós nagyságrendű, tisztázatlan kifizetések miatt indult - jelentette a kekvillogo.hu.

Az ügyészség indítványát a Kaposvári Járásbíróság hagyta jóvá, így a korábbi városvezetővel és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőjével szemben alkalmazott, immár fél éve tartó kényszerintézkedés tovább folytatódik.

A hatóságok még a nyár folyamán intézkedtek a gyanúsítottakkal szemben. A nyomozás fókuszában olyan,

több százmillió forintos tranzakciók állnak, amelyek jogossága erősen megkérdőjelezhető.

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Az önkormányzati cég gazdálkodásának tisztázása érdekében korábban felmerült egy átfogó átvilágítás elvégzése is, ám ezt a kezdeményezést akkor leszavazták, így a pénzügyi visszásságok feltárása teljes egészében a nyomozó hatóságokra maradt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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