Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik

Az ügyészség indítványát a Kaposvári Járásbíróság hagyta jóvá, így a korábbi városvezetővel és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. vezetőjével szemben alkalmazott, immár fél éve tartó kényszerintézkedés tovább folytatódik.

A hatóságok még a nyár folyamán intézkedtek a gyanúsítottakkal szemben. A nyomozás fókuszában olyan,

több százmillió forintos tranzakciók állnak, amelyek jogossága erősen megkérdőjelezhető.

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Az önkormányzati cég gazdálkodásának tisztázása érdekében korábban felmerült egy átfogó átvilágítás elvégzése is, ám ezt a kezdeményezést akkor leszavazták, így a pénzügyi visszásságok feltárása teljes egészében a nyomozó hatóságokra maradt.

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