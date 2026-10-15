Elegük lett a feltúrt utcákból: kemény követeléssel állt elő az egyik fővárosi kerület

Újbuda önkormányzata azonnali intézkedéseket és garanciákat követel a kormánytól a Déli Körvasút építésének felfüggesztése miatt. László Imre, XI. kerületi polgármester közleményében azt írta, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hogy a kerületben élők ne szenvedjék el a félbehagyott beruházással járó tartós lezárásokat, az állam pedig tartsa be a korábban tett környezetvédelmi és városfejlesztési vállalásait.

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A projektet a közbeszerzés során feltárt szabálytalanságok és az uniós források megvonása miatt állították le. Bár a beruházás a jövőben új kivitelezővel folytatódhat,

az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a lakosok nem kényszerülhetnek a nyitott munkagödrök és a magukra hagyott építési területek évekig tartó kerülgetésére, és nem fizethetnek az életminőségükkel a kialakult helyzetért.

A kerület vezetése azt várja a kormánytól és a V-Híd Zrt.-től, hogy a tartósan lezárt vasúti munkaterületen kívül fejezzék be a megkezdett közműépítéseket, és temessék be a kiásott árkokat. Követelik a forgalom visszaállítását az eredetileg csak rövid időre lezárt járdákon, kerékpárutakon és útszakaszokon – különösen a Bartók Béla úti, a Fehérvári úti és a Budafoki úti kereszteződésekben, ahol ezt a műszaki feltételek lehetővé teszik. Emellett

elvárják a terület őrzését,

a felhalmozott építőanyagok elszállítását vagy letakarását,

valamint a fapótlás keretében már elültetett növények folyamatos gondozását.

A polgármester a Vitézy Dávid miniszternek írt levelében egyértelmű elköteleződést kért arra vonatkozóan is, hogy a beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés nem szolgálhat ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására. Újbuda ragaszkodnak a hatósági engedélyekben szereplő tervekhez, köztük

a Hamzsabégi út menti rendezett zöldfolyosó kialakításához,

a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez,

valamint a zöldfelületek helyreállításához.

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a vasútépítés minél előbb befejeződjön, elkerülve a lakóházak mellett éktelenkedő hatalmas betontorzókat.

A kerület kész együttműködni a megoldásban, de elvárja, hogy két héten belül induljon érdemi, a helyi vezetést is bevonó egyeztetés a lakosságot érintő intézkedésekről és a fejlesztések megvalósításáról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán