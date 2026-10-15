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Elérte a határait a betegellátás Magyarországon, rendszerszintű változásra készül a kormány
Gazdaság

Elérte a határait a betegellátás Magyarországon, rendszerszintű változásra készül a kormány

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Komoly fennakadások alakultak ki a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátásban és a betegek elhelyezésében, mivel a kórházi ágyak egy részét nem közvetlen egészségügyi ellátásra, hanem szociális gondoskodásra szoruló páciensek foglalják el. A probléma rendszerszintű megoldása érdekében az egészségügyi és a szociális ágazat szereplői összehangolt egyeztetésbe kezdtek – közölte egy Facebook-bejegyzésben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A fővárosi belgyógyászati osztályok túlterheltségének egyik fő oka, hogy számos olyan beteg – köztük több hajléktalan ember – tartózkodik az intézményekben, akiknek az ellátása nem az egészségügyi, hanem a szociális szférához tartozna. A kapacitásproblémák elhárítása érdekében a minisztérium

  • az Országos Kórházi Főigazgatósággal,
  • az Országos Mentőszolgálattal,
  • a budapesti kórházak vezetőivel,
  • valamint a szociális intézmények és a hajléktalanellátás képviselőivel

közösen dolgozik a helyzet rendezésén. Az egyeztetésekbe a Fővárosi Önkormányzat is bekapcsolódott, hogy a hajléktalanellátásban vállalt szerepével segítse az egészségügyi rendszer tehermentesítését.

A tárcavezető kifejtette, hogy a hasonló jellegű fennakadásokat a múltban jellemzően átmeneti átvezénylésekkel kezelték ahelyett, hogy tartós, rendszerszintű megoldást kerestek volna. A jelenlegi tárgyalások célja egy olyan közép- és hosszú távú stratégia kidolgozása, amely garantálja a betegellátás biztonságát.

A rendszer töredezett és sérülékeny. A szakdolgozói hiány, a korábbi osztálybezárások és az egészségügyi, illetve szociális ellátás közötti együttműködés hiányosságai mind hozzájárulnak a jelenlegi nehézségekhez

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– fogalmazott a miniszter.

Az ágazat vezetése szerint a betegek biztonsága nem lehet politikai viták tárgya, a hatékony működéshez pedig az intézmények és az ágazatok közötti szoros együttműködésre van szükség.

Közös felelősségünk, hogy mindenki ott kapjon segítséget, ahol az állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást tudják biztosítani

– mutatott rá Hegedűs Zsolt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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