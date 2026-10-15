Elesett az egyik legforgalmasabb magyar autóút: több mint tízkilométeres a torlódás

Jelentős torlódások nehezítik a közlekedést az M0-s és az M4-es autóúton, valamint az M7-es autópályán zajló munkálatok és egy baleset miatt. A legnagyobb, több mint tízkilométeres dugó az M0-s déli szektorában alakult ki, de a környező utakon is csak lépésben halad a forgalom.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon végzett munkálatok miatt a 17-es és a 14-es kilométer között lezárták a két külső sávot.

A Nagy-Duna-hidat is érintő sávszűkítés miatt több mint tíz kilométer hosszan torlódnak a járművek.

Mivel sok autós próbál letérni az autóútról, a környező települések útjai is teljesen telítődtek. Aki teheti, válasszon alternatív útvonalat, és kerülje el a térséget.

Szintén nehézkes a haladás az M7-es autópályán Budapest felé. Az M0-s csomópontjánál megkezdték a korábbi forgalomterelés elbontását, így a 17-es kilométernél jelenleg csak egyetlen sáv járható. A munkaterület mögött már négykilométeres kocsisor torlódott fel.

Mindemellett baleset nehezíti a haladást az M4-es autóúton, Cegléd és Abony között. A Kisújszállás felé vezető oldalon két személygépkocsi ütközött össze, emiatt a 79-es kilométernél lezárták a külső sávot.