Életveszélyessé vált, elbontják az alig egy évtizede, uniós pénzből épített kilátót

Életveszélyessé vált, ezért végleg lezárja és elbontja a szekszárdi Bati-kereszt-kilátót a Gemenc Zrt. A faszerkezetet rovarok és gombák károsították, a javítása pedig már nem lenne gazdaságos.

Az erdőgazdaság tájékoztatása szerint a szakértői vizsgálatok kimutatták, hogy a tartószerkezet csatlakozási pontjainál súlyos, rovar és gomba okozta korhadás alakult ki. Mivel a fő tartóelemek cseréjére nincs statikailag biztonságos és gazdaságilag kifizetődő megoldás, a bontás maradt az egyetlen járható út.

A 20 méter magas faépítményt tizenegy évvel ezelőtt,

2015-ben emelték a Szekszárdi-dombság egyik legmagasabb, 280 méteres pontján. Az Országos Kéktúra útvonala mentén fekvő kilátóból pazar panoráma nyílt a Tolnai-hegyhátra, a Dél-Mezőföldre, a Völgységre, a Kelet-Mecsekre, valamint a helyi borvidékre.

A Bati-kereszt kilátó és a mellette kialakított erdei pihenőhely teljes beruházása 32,5 millió forintból valósult meg. Ebből az önrész 6 millió forint volt (Gemenc Zrt.), míg a maradék 26,5 millió forintot az Európai Unió vidékfejlesztési alapja biztosította.

A Gemenc Zrt. felvette a kapcsolatot dr. Sárosi Józseffel, Tolna megye 01. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjével és Berlinger Attilával, Szekszárd megyei jogú város polgármesterével. A felek megegyeztek abban, hogy a továbbiakban közösen kutatják a külső forrásokat, pályázati lehetőségeket a kilátó teljes újjáépítéséhez.

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