Ezermilliárdos bukáshoz közeledik a techszektor? Drámai jóslat érkezett az Egyesült Államokból

A legnagyobb amerikai adatközpont-projekteket finanszírozó kötvények árfolyama a névérték alá csúszott: a Blue Owl és a Meta által támogatott Hyperion-projekt kötvényei a júliusi, névérték feletti szintről 92 centre estek vissza. A Blackstone tulajdonában lévő, a Microsoftnak bérbe adott georgiai QTS adatközpont – a Project Excalibur – kötvényei 88 cent alá süllyedtek, miközben az Oracle új-mexikói és michigani projektjeit finanszírozó adósságpapírok szintén a distressz- tartományba kerültek.
A darwini pillanat arra utal, hogy valami egy olyan kegyetlen, gyökeres változási vagy válságidőszakba ért, ahol a túlélés egyetlen záloga a gyors alkalmazkodás. A kifejezés a Charles Darwin nevéhez fűződő evolúcióelméletre és a természetes szelekcióra utal.
A legkeményebb csapást az úgynevezett neofelhő-szolgáltatók szenvedték el. Az Nvidia által is támogatott CoreWeave kötvényei 80 cent alá zuhantak, ami a piaci konvenciók szerint már distresszes kategóriának számít, a hozamok pedig csütörtökön megközelítették a 15 százalékot. A vállalat részvényárfolyama egyetlen hét alatt 17 százalékot esett, míg a versenytárs Nebius 18 százalékot veszített értékéből. Maga az Nvidia is mintegy 270 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített az elmúlt héten, bár Dzsensen Huang vezérigazgató optimistán nyilatkozott, mondván, a CoreWeave tőkeköltsége csökken, és pozíciója napról napra erősödik.
A Gartner technológiai tanácsadó cég friss jelentése szerint
a neofelhő-szolgáltatók 80 százaléka 2030-ra megszűnik önálló szereplőként működni.
A tanácsadó becslése szerint az adatközpont-tulajdonosoknak 2030 végéig 8500 milliárd dolláros bevételt kellene elérniük beruházási és finanszírozási költségeik fedezéséhez, valamint a megfelelő megtérülés biztosításához. Ezzel szemben a fogyasztói és vállalati AI-kiadások legfeljebb 3600 milliárd dollárt érhetnek el, ami több mint 4000 milliárd dolláros eszközértéket tesz ki az értékvesztés kockázatának.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy
az OpenAI jövőre halasztotta tőzsdére lépését, míg az Anthropic negyedéves árbevétel-növekedése lelassult.
A Financial Times korábban arról számolt be, hogy az OpenAI évesített bevétele 20 milliárd dollárral elmaradt a vállalat által jelzett szinttől, ami komoly eladási hullámot indított el a részvénypiacokon.
Az adatközpontok építése ellen az Egyesült Államokban politikai ellenállás is kibontakozott: a víz-, zaj- és légszennyezéssel kapcsolatos aggodalmak miatt több állam – köztük New York és Texas – szigorú korlátozásokat vezetett be az új projektek engedélyezésére. Ez több beruházást is lelassított, különösen az Oracle új-mexikói létesítményét, ahol az áramellátás engedélyeztetése a helyi ellenállás miatt elakadt. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az AI-szektorban a finanszírozási és kereskedelmi kapcsolatok jelentős része körkörös jellegű, vagyis
az ügyfelek és a beszállítók kölcsönösen finanszírozzák egymást, ami komoly rendszerkockázatot hordoz magában.
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