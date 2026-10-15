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Gazdaság

Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált

MTI
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Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett - közölte az MTI-vel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lóránt ügyvédi iroda csütörtökön.

Az iroda közlése szerint Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy "Fürcht Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről".

"Súlyosan sérti az ügyészség szervezeti érdekeit és jóhírnevét, hogy Fürcht Pál a nyilatkozataiban ennek kapcsán egyértelműen arra utalt, miszerint a Legfőbb Ügyészség a jogszabályokban írt kötelezettség és az etikai normák előírásai ellenére egy büntetőügyben akadályozza a tényállás teljeskörű felderítését" - írta az indoklás alapján az iroda.

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