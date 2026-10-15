Felrobbant egy épület Kecskeméten

Bankmonitor Tavaly a fiatalok 68%-a nyitott volt a hitelre - mondd el idén is, hogy mit gondolsz a hitelekről Egy éve a 18-30 éves kitöltők 68%-a mondta, hogy felvenne valamilyen hitelt - egy évvel korábban még csak 58%. Közben lezajlott az Otthon Start első éve, a támogatott hitel ma a lakáshitelpiac

RSM Blog Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése 2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell

Holdblog Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The

Holdblog A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v

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Ricardo Győzelem A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

Holdblog Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...