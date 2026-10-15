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Gazdaság

Felrobbant egy épület Kecskeméten

MTI
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Csütörtökön robbanás miatt szakadt be egy kecskeméti melléképület födéme. A helyszínre érkező tűzoltók egy embert mentettek ki a romok közül, akit azonnal átadtak a mentőknek.

A baleset az Epreskert utcában történt egy valamivel több mint 10 négyzetméteres ingatlanban. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelem irányításával hajtották végre a mentést. A bajba jutottat egy speciális hordágy segítségével hozták ki a megrongálódott épületből, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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